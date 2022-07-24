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Японское агентство JAXA провело испытания небольшой ракеты с новым двигателем

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Depositphotos

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в воскресенье успешно провело испытание небольшой метеорологической ракеты S-520 с новым двигателем собственной разработки. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что запуск ракеты был осуществлен с площадки космического центра Утиноура в префектуре Кагосима. S-520 в длину около 9 м и весит приблизительно 2,6 тонны. На ней установлен двигатель, который генерирует ударную волну за счет сжигания метана и кислорода. В ходе испытаний ракета достигла высоты 168 км.

Ранее JAXA объявило о начале нового набора астронавтов для лунной миссии.

В этот набор JAXA отказались ограничиваться кандидатами только с естественно-научным или техническим образованием. Теперь требуется иметь опыт работы в любой сфере, но на протяжении не менее трех лет.

Кроме того, кандидаты должны быть не ниже 149,5 см и не выше 190,5 см, при этом требования по массе тела отменены. Одним из ключевых требований являются острые слух и зрение, даже если у кандидата есть физические ограничения.

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