В России создали нанопрепарат для защиты деревьев от фитопатогенов

Российские ученые создали наночастицы на базе оксида меди, стимулирующие работу иммунной системы деревьев и повышающие их способность сопротивляться действию различных грибковых фитопатогенов. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба НИТУ «МИСиС» со ссылкой на статью в журнале Nanomaterials.

«По словам исследователей, полученные данные подтверждают перспективность использования наночастиц оксида меди для оптимизации технологии культивирования растений in vitro. Следующим этапом проекта запланировано точное выявление механизмов, с помощью которых наночастицы воздействуют на растения и фитопатогены», — говорится в сообщении.

Ионы многих металлов способны проникать внутрь различных патогенов и уничтожать их. В частности, оксиды цинка и меди обладают сильными антибактериальными свойствами, благодаря чему оба этих вещества используются в качестве покрытий для медицинских приборов и добавок для дезодорантов, зубных паст, различной косметики и гигиенических средств.

Группа российских исследователей под руководством Александра Гусева, научного сотрудника НИТУ «МИСиС», выяснила, что наночастицы на базе оксида меди можно применять для борьбы с различными грибковыми болезнями растений и усиления иммунитета деревьев.

В рамках опытов они пытались защитить культуры клеток березы и ее саженцы от заражения спорами грибков, вызывающих почернение листьев и фузариоз. Как показали опыты, эти наноструктуры подавляли рост грибков даже в очень небольших концентрациях, предположительно не способных уничтожать эти грибки.

Последующие эксперименты указали на то, что данный благотворный эффект наночастиц был связан с тем, что они активировали большое число генов растений, связанных с реакцией на стресс и с активацией иммунной системы представителей флоры.

В ближайшее время ученые планируют изучить действие наночастиц на культуры клеток и саженцы других растений, а также на другие типы болезнетворных грибков. Эти опыты помогут полностью раскрыть механизмы действия этих наноструктур на иммунитет растений, а также оценить перспективность их использования в агрикультуре, подытожили исследователи.