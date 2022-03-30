Ученые раскрыли тайну долголетия попугаев

Большая продолжительность жизни некоторых видов попугаев связана с тем, что их мозгу необходимо больше времени на развитие, выяснили специалисты из Института поведения животных имени Макса Планка. Кроме того, когнитивные способности попугаев позволяют им эффективнее справляться со сложностями, что повышает выживаемость. Подробнее об этом рассказывается в статье в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Исследователи проанализировали сведения о боле чем 130 тыс. попугаев из более чем 1000 зоопарков. Это позволило получить наиболее достоверные оценки продолжительности жизни 217 видов попугаев — более половины от всех известных видов.

В числе долгожителей оказались большой желтохохлый какаду и красный ара — продолжительность их жизни составила 25-30 лет, что редкость для птиц аналогичного размера. Отдельные особи смогли прожить до 80 лет.

Далее исследователи сопоставили продолжительность жизни попугаев с размерами их мозга и когнитивными способностями — предполагалось, что сообразительность позволяет птицам лучше справляться с трудностями, и, соответственно жить дольше, а большой мозг требует более продолжительной жизни, потому что ему нужно больше времени для роста.

Как выяснилось, размер мозга относительно тела действительно коррелировал с продолжительностью жизни. Вероятно, справедлива и гипотеза о когнитивных навыках — чем умнее животное, тем выше шанс, что оно избежит атаки хищника или найдет пропитание.

«Это подтверждает идею о том, что в целом более крупный мозг позволяет животным лучше адаптироваться и жить дольше. Например, если у них закончится любимая еда, они могут научиться находить что-то новое и таким образом выживать», — отметили авторы работы.

В будущем исследователи также надеются выяснить, влияют ли на продолжительность жизни социальные навыки попугаев и их способность обучаться друг у друга.