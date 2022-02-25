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Ученые подсчитали, сколько детей осиротели из-за коронавируса

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Более 5 млн детей потеряли из-за пандемии COVID-19 как минимум одного родителя или опекуна, подсчитала международная команда исследователей, включавшая специалистов Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона. Об этом ученые сообщили в статье в журнале The Lancet Child & Adolescent Health.

Авторы работы проанализировали данные из 20 стран с 1 марта 2020 года по 31 октября 2021 года. За это время минимум 5,2 млн детей и подростков младше 18 лет потеряли из-за COVID-19 родителей или опекунов — одного или обоих. В 3/4 случаев дети теряли отцов.

«К сожалению, как бы ни были высоки наши оценки смертности, скорее всего, они сейчас занижены, и мы ожидаем, что эти цифры будут расти по мере получения большего количества глобальных данных о смертности от COVID-19, — отмечают авторы работы. — Например, по оценкам ВОЗ, точные данные о смертности от COVID-19 в Африке ограничены, и реальные показатели, вероятно, в 10 раз выше, чем те оценки, о которых сообщается. Следовательно, эти заниженные данные о смертях означают, что количество детей, осиротевших из-за COVID-19, также сильно недооценивается».

Дети, пережившие потерю родных, чаще сталкиваются с бедностью, физическим и сексуальным насилием, рабством, ВИЧ-инфекцией, проблемами с психическим здоровьем. Такие дети чаще попадают в плохие компании и совершают преступления. Авторы работы призывают срочно включить в меры по борьбе с пандемией программы по работе с сиротами, которые позволят свести риски к минимуму. В частности, детям, оставшимся без опекуна, бывает лучше перебраться к родственникам или в приемную семью, а не в детский дом.

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