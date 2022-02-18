NASA объявило конкурс на ночную посадку на Луну

NASA начало конкурс по созданию системы ночной посадки на Луну. Об этом сообщает сайт проекта NASA TechLeap.

По результатам испытания, получившего название Nighttime Precision Landing Challenge No. 1, агентство планирует выплатить приз трем победителям, всего до $650 тыс. каждому. Участникам надо будет разработать сенсоры, способные обнаруживать опасность с высоты не менее 250 метров, и обрабатывать эту информацию в полете. Сенсоры могут быть созданы на основе радара, лидара (лазерного «радара») или использовать другую технологию, позволяющую строить 3D-карты местности в темноте.

Регистрация должна завершиться до 5 мая, а полные заявки необходимо подать до 19 мая. NASA уточняет, что эта технология будет использоваться в ходе долгосрочной программы по исследованию Луны. В ее состав входят как посадки небольших частных космических аппаратов, так и миссии Artemis, в ходе которой американцы планирует возобновить присутствие на Луне и построить там долгосрочные базы.

Технология ночной посадке необходима NASA, поскольку на полюсах Луны существуют зоны вечной тьмы: кратеры, которые никогда не освещает Солнце. В таких кратерах может быть много водяного льда, и для использования этого ресурса будет выгодно совершить посадку как можно ближе.

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