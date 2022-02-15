Ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузами успешно запустили к МКС

Ракета «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Прогресс МС-19» стартовала с космодрома «Байконур». Об этом сообщается в Twitter-профиле «Роскосмоса».

«Ракета «Союз-2.1а» успешно вывела грузовой корабль на околоземную орбиту!» — заявили в пресс-службе российской госкорпорации. Благополучный старт состоялся в 7.25 мск.

Планируется, что корабль прибудет к Международной космической станции (МКС) в 10.06 17 февраля и доставит 1,6 тыс. кг грузов.

На орбиту отправили, в том числе, средства для окончательного устранения утечки воздуха. Еще на борту свыше 400 литров питьевой воды в баках системы «Родник».

Также члены экипажа получат аппаратуру, нужную для техобслуживания бортовых систем МКС и свежие продукты.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, когда продолжится отработка супербыстрой схемы полета к МКС. На 18 марта 2022 года намечается запуск корабля «Союз МС-21» с российскими космонавтами. 21 сентября в планах запуск корабля «Союз МС-22».