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Врачи выяснили, что у тревожных мужчин выше риски заболевания сердца

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Мужчины среднего возраста с повышенной тревожностью могут подвергаться повышенному риску заболеваний сердца, инсульта и диабета второго типа. Об этом сообщает Journal of the American Heart Association.

Чтобы выяснить это, Левина Ли из Бостонского университета и ее коллеги обратились к медицинскому архиву. Они изучили медицинские карты 1561 белого мужчины, которые проходили лечение в США в 1960–1970-х годах, среди них значительная доля была военными ветеранами. Помимо общих медицинских данных, в архиве есть заполненные опросники, где пациенты отвечали на вопросы, насколько часто они беспокоятся и каков их уровень невротизма.

«Невротизм – это черта характера, которая заставляет интерпретировать ситуации как угрожающие и заслуживающие беспокойства. Беспокойство возникает в связи с нашими попытками решить проблему с неясным исходом. Беспокойство может быть уместными, когда оно приводит нас к конструктивным решениям. Однако беспокойство также может быть нездоровым, особенно когда оно становится неконтролируемым и мешает повседневной деятельности», – пишут авторы.

Выяснилось, что люди с повышенным уровнем невротизма имеют на 13% больший шанс приобрести шесть и более факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Повышенный же уровень тревожности повышает эти шансы на 10%.

Пока неясно, до какой степени эти выводы можно обобщать на все население, поскольку исследовались только мужчины среднего возраста. В будущем авторы надеются изучить также и женщин.

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