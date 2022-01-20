Ученые связали скорость ходьбы с риском сердечной недостаточности

Быстрая ходьба в пожилом возрасте связана с пониженным риском сердечной недостаточности, выяснили специалисты из Брауновского и Калифорнийского университетов. Об этом они рассказали в статье в журнале Journal of the American Geriatrics Society.

Исследователи собрали данные о 25 тыс. женщин в возрасте 50-79 лет, наблюдение за здоровьем которых велось в среднем около 17 лет. За это время 1455 из них были госпитализированы с сердечной недостаточностью. В зависимости от средней скорости ходьбы, ученые разделили женщин на три группы: с медленным темпом (менее 3 км/ч), средним (3-5 км/ч) и быстрым (более 5 км/ч). По сравнению с первой группой, у второй и третьей риск развития сердечной недостаточности был на 27% и 34% ниже, соответственно. При этом быстрая ходьба менее одного часа в неделю была связана с таким же снижением риска сердечной недостаточности, как ходьба в среднем или медленном темпе более двух часов в неделю.

«Учитывая, что в качестве препятствия к регулярной физической активности люди часто называют нехватку времени, более быстрая ходьба, но в течение меньшего времени может принести такую же пользу для здоровья, как и рекомендуемые 150 минут умеренной физической активности в неделю», — считают исследователи.

Не исключено, впрочем, что результаты говорят и об обратной зависимости — людям с более здоровым сердцем проще передвигаться быстрее. Однако польза умеренной физической нагрузки, в том числе и быстрой ходьбы, несомненна.