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Ученые: на древнем Марсе был холодный незамерзающий океан

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Wikimedia Commons

Новые исследования, проведенные Фредериком Шмидтом из французского Университета Париж-Сакле и его коллегами, показали, что древний Марс, вероятно, был довольно холодным миром, однако при этом на его поверхности все же оставался незамерзающий океан. Статья об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Планетологи, изучающие Марс, находят свидетельства древних цунами, сотрясавших эту планету в давние времена — миллиарды лет назад. Эти следы говорят о наличии в те времена обширных водоемов, однако перенос больших масс осадков при этом не происходил, и климат на Марсе был отнюдь не мягкий. Ученые создали компьютерную модель, которая могла бы объяснить загадочные особенности, наблюдаемые на Марсе, и в результате отвергли две возможности: эта планета не была теплой и влажной, не была она холодной и сухой. Возможен третий вариант: в северном полушарии Марса существовал обширный незамерзающий океан, простирающийся до его полярной области. Эта модель объясняет как наличие жидкой воды на поверхности, так и регионов, покрытых льдом, таких как ледниковые долины и ледяные щиты в южных высокогорьях.

Создав детальную модель общей циркуляции водных масс, чтобы рассчитать необходимые параметры для всей планеты, ученые выяснили, что 3 млрд лет назад океан мог оставаться незамерзающим даже тогда, когда средняя температура Марса была ниже 0°C. Реки стекали с покрытых ледниками плато, текли по равнинам и впадали в океан. Осадки вдоль береговой линии оставались умеренными. В этом сценарии температура поверхности океана могла достигать 4,5°C. Это, конечно, не тропики, но вполне достаточно для того, чтобы вода в океане оставалась жидкой.

Плотность марсианской атмосферы, которая сейчас составляет примерно 1% от земной, в прошлом была значительно выше. И на 10% это был водород, который позже был утрачен, а остальное — в основном углекислый газ. Эта модель может объяснить наблюдаемые особенности современного Марса, однако требует дополнительных подтверждений.

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