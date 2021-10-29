Климатологи предупредили о наступлении на Земле невыносимой жары

Глобальное потепление скоро сделает условия жизни на Земле невыносимыми, полагают ученые. Соответствующие исследование опубликовано на Phys.org.

Прежде всего о значительном повышении температур предупреждают жителей территорий от Долины Смерти в США до Ближнего Востока и от Индии до Сахары. В исследовании говорится, что они уже ощущают неудобства из-за изменений климата.

Эксперт по климату Зик Хаусфазер указал, что экстремальные скачки температуры будут происходить гораздо чаще. В американской Долине Смерти в 2021 года температура поднялась до рекордных 54,4 °С.

Эксперты предсказывают на Земле засухи, лесные пожары, штормы и наводнения. «На Землю надвигается тепловая волна. Катаклизмы множатся», — считает директор института Пьера-Симона Лапласа Робер Вотар.

В выводах работы сказано, что если люди не примут никаких мер, то ситуация усугубится и наступит невыносимая жара.

Ранее сообщалось, что Россия возглавила рейтинг стран по индексу климатического неравенства