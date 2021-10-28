Исследование: девочкам с невнимательностью оказалось труднее учиться, чем мальчикам

Российские психологи изучили, как невнимательность детей влияет на математическую успеваемость. Оказывается, что у девочек-младшеклассниц может возникнуть гораздо больше проблем, чем у мальчиков-сверстников. Результаты исследования опубликовал научный журнал Research in Developmental Disabilities.

Как и предполагалось, гиперактивность и невнимательность влияет на усвоение школьного материала . Наиболее сложно приходится ученикам с подтвержденным синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Российские психологи под руководством Юлии Кузьминой из НИУ ВШЭ в ходе двухлетних наблюдений за тысячами российских первоклассников и второклассников изучили соответствие уровня активности/невнимательности и успеваемости по математике.

Любые формы невнимательности действительно плохо сказывались на освоение математики как среди мальчиков, так и девочек. Но, неожиданным образом, гиперактивность положительно сказывалась на математических достижениях первоклассников при учете их уровня невнимательности.

Но главное открытие психологов в том, что невнимательность разным образом влияет на школьные успехи девочек и мальчиков. Невнимательным девочкам гораздо сложнее давалась математика, как в первом, так и во втором классе, чем мальчикам. Мальчики же с низким уровнем внимания значительно сократили свое отставание от других учащихся во втором классе.

Кузьмина считает, что невнимательность у девочек имеет более серьезные последствия для освоения математики и в дальнейшем.

Группа исследователей порекомендовала учителям, родителям и психологам обратить особое внимание на девочек с невнимательностью, помочь им в организации образовательного процесса.