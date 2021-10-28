Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Аленичев о положении «Спартака»: я на данный момент выхода не вижу 06:32
Касперская назвала три самые популярные схемы кражи денег у россиян 06:28
Число беженцев из-за конфликтов в мире достигло рекордных 48 млн 06:20
Небольшой дождь и до +10°С ожидается в Москве 06:19
Стал известен размер госдолга российских регионов 05:58
Гинцбург: комбинация «Спутника V» и назальной вакцины может быть на 100%... 05:56
Пострадавший из-за сексуального насилия хоккеист раскрыл свою личность 05:47
Посол Украины призвал ФРГ после слов о дроне Bayraktar поставить Россию на место 05:36
Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за футболиста... 05:34
Хоккеист «Чикаго» отреагировал на уход генменеджера, который может быть... 05:21

Исследование: девочкам с невнимательностью оказалось труднее учиться, чем мальчикам

close
100%
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Российские психологи изучили, как невнимательность детей влияет на математическую успеваемость. Оказывается, что у девочек-младшеклассниц может возникнуть гораздо больше проблем, чем у мальчиков-сверстников. Результаты исследования опубликовал научный журнал Research in Developmental Disabilities.

Как и предполагалось, гиперактивность и невнимательность влияет на усвоение школьного материала . Наиболее сложно приходится ученикам с подтвержденным синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Российские психологи под руководством Юлии Кузьминой из НИУ ВШЭ в ходе двухлетних наблюдений за тысячами российских первоклассников и второклассников изучили соответствие уровня активности/невнимательности и успеваемости по математике.

Любые формы невнимательности действительно плохо сказывались на освоение математики как среди мальчиков, так и девочек. Но, неожиданным образом, гиперактивность положительно сказывалась на математических достижениях первоклассников при учете их уровня невнимательности.

Но главное открытие психологов в том, что невнимательность разным образом влияет на школьные успехи девочек и мальчиков. Невнимательным девочкам гораздо сложнее давалась математика, как в первом, так и во втором классе, чем мальчикам. Мальчики же с низким уровнем внимания значительно сократили свое отставание от других учащихся во втором классе.

Кузьмина считает, что невнимательность у девочек имеет более серьезные последствия для освоения математики и в дальнейшем.

Группа исследователей порекомендовала учителям, родителям и психологам обратить особое внимание на девочек с невнимательностью, помочь им в организации образовательного процесса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях