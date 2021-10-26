Ученые впервые засняли охоту белого медведя на оленя

Охоту белого медведя на оленя впервые смогли заснять польские ученые из Гданьского университета, находясь на польской полярной станции Хорнсунн на норвежском архипелаге Шпицберген. Свои наблюдения они описали в статье в журнале Polar Biology.

Чаще всего белые медведи охотятся на тюленей — подкожным жиром даже одной нерпы медведь может питаться более 10 дней. Однако для охоты приходится уходить по льду далеко от берега, а из-за изменений климата лед тает уже в начале года, и медведям приходится проводить все больше времени на суше. Это вынуждает их искать альтернативные источники пищи — от грызунов и птичьих яиц до мусора на свалках.

Существует более десятка сообщений о том, что белые медведи охотились и на оленей — но этому не было документальных свидетельств, кроме того, данные не позволяли определить, насколько успешной может быть подобная охота. Новые наблюдения дали возможность однозначно подтвердить как факт охоты, так и то, что медведи отлично справляются с преследованием и убийством оленей.

Исследователи увидели, как белая медведица двигалась к берегу, нюхая воздух. Вскоре она скрылась из виду в тундре, но через несколько секунд снова показалась и бросилась галопом к нескольким оленям. Загнав одного из них в море, в 25 метрах от берега медведица догнала его, вонзила когти ему в спину и перегрызла шею.

Повару исследовательской станции удалось заснять происходящее на видео. Так в распоряжении ученых оказались первые документальные свидетельства охоты белых медведей на оленей.

Северные олени хорошо плавают, и исследователи считали, что медведю сложно угнаться за ними в воде. Однако на практике это оказалось вполне посильной задачей — после забега по берегу олень, оказавшийся на мелководье с каменистым неровным дном, не смог сопротивляться. Вытащив тушу на берег, медведица съела больше половины за один присест.

Обитающие на Шпицбергене олени эволюционировали, практически не имея угрозы от хищников, что сделало их удобной добычей, считают исследователи. Исследователи допускают, что медведи могут регулярно расширять свой рацион за счет оленины, особенно в теплое время года, когда других источников пищи мало.