Медведи Кроноцкого заповедника будут взвешиваться самостоятельно

На Камчатке, в Кроноцком заповеднике, зоологи решили опробовать новый способ взвешивания медведей. Хищники будут взвешиваться самостоятельно. Об этом сообщает «Амур-Инфо».

На берегу Курильского озера установлены платформенные весы. Работники заповедника установили их на медвежьей тропе, ведущей к месту нерестилища лососей. Здесь медведи добывают рыбу, чтобы запастись жиром на зиму.

Вес крупного взрослого самца может достигать 600 килограммов.

С помощью отслеживания веса зоологи хотят определить, насколько сильно меняется масса у медведей до периода активного рыболовства и после. Считается, что за сезон медведь набирает до 250 килограммов жира

Ранее сообщалось, что у берлоги напавшего на боксера медведя найдены следы крови и гильзы.