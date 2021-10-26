Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Появилось видео совместных стрельб береговых комплексов и фрегата Черноморского флота 08:33
Число умерших от отравления суррогатным алкоголем под Свердловском выросло... 08:30
Гимнастка Мельникова обвинила СМИ во лжи из-за скандала с золотом ЧМ 08:29
Попавший в аварию автобус в Калмыкии не отвечал требованиям безопасности 08:28
Освобожден один из фигурантов дела об отравлении метанолом в Свердловской... 08:23
ИГ* активизировалось в центральном Афганистане 08:18
Главу Samsung оштрафовали за сильнодействующие снотворные 08:03
Медведь напал на человека в приморской тайге и разорвал ему лицо 08:02
Исследование выявило, почему россияне отказываются от наличных 07:57
В российских школах тестируют систему распознавания лиц 07:51

Медведи Кроноцкого заповедника будут взвешиваться самостоятельно

close
100%
Depositphotos

На Камчатке, в Кроноцком заповеднике, зоологи решили опробовать новый способ взвешивания медведей. Хищники будут взвешиваться самостоятельно. Об этом сообщает «Амур-Инфо».

На берегу Курильского озера установлены платформенные весы. Работники заповедника установили их на медвежьей тропе, ведущей к месту нерестилища лососей. Здесь медведи добывают рыбу, чтобы запастись жиром на зиму.

Вес крупного взрослого самца может достигать 600 килограммов.

С помощью отслеживания веса зоологи хотят определить, насколько сильно меняется масса у медведей до периода активного рыболовства и после. Считается, что за сезон медведь набирает до 250 килограммов жира

Ранее сообщалось, что у берлоги напавшего на боксера медведя найдены следы крови и гильзы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях