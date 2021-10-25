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Роскосмос впервые представит за рубежом макет ядерного буксира «Зевс»

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АО «Конструкторское бюро «Арсенал»

Макет российского космического ядерного буксира «Зевс», предназначенного для исследования дальнего космоса, впервые будет представлен за рубежом, на 72-м Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Дубае, говорится на сайте госкорпорация »Роскосмос».

«Значительная часть экспозиции посвящена пилотируемой космонавтике, в частности, впервые за рубежом будут представлены макеты многоцелевого лабораторного модуля «Наука», орбитального комплекса «Зевс» и транспортно-энергетического модуля», — сообщили в пресс-службе госпорпорации.

Уточняется, что российскую делегацию на конгрессе возглавит генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее Россия представила макет орбитального комплекса «Зевс» – ядерного буксира, разрабатываемого на основе исследовательских и опытно-конструкторских работ «Нуклон». Согласно сайту госзакупок, его разработка должна будет завершиться в июле 2024 года. На орбиту его планируют отправить в 2030 году.

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