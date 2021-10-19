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В России изобрели прибор для определения здоровья деревьев

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Прибор для сбора и обработки данных о деревьях и их здоровья разработан в России. Он сможет полностью заменить устаревшие импортные аналоги, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рослесинфорга. Это лесоучетное госучреждение Рослесхоза.

Прибор получил название «Кипарис». Он может оценивать физиологическое состояния деревьев. Как говорят разработчики, он создан по принципу «все в одном». Приборы уже собраны и готовы к эксплуатации. Первая партия поступит в филиалы Рослесхоза в ближайшее время и позволит выполнять государственную инвентаризацию лесов на новом техническом уровне.

Отмечается, что разработка устройства приурочена к Году науки и технологий в России. Над аппаратом работала с 2018 года.

В Рослесинфорге пояснили, что при обследовании лесов специалисты определяют более ста характеристик. Новое устройство может взять на себя 80% этой работы. Аппарат весит всего 700 г заменяет пять кг оборудования, которое носят лесоустроители. Оно объединяет в себе планшетный компьютер, GPS-навигатор, электромагнитный компас и лазерный дальномер.

У «Кипарис» есть ультразвуковой механизм. Им можно измерять расстояния в условиях отсутствия прямой видимости. Аппарат оснащен трекером и фотокамерой. Устройство определяет диаметр и высоту ствола с помощью оптического датчика.

Ранее сообщалось, что Россия предложит бизнесу сажать деревья в обмен на углеродный кредит.

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