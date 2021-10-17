Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Автоюрист раскритиковал предложение Минтранса и МВД запретить остановки на «островках... 13:17
«Внешне я на любителя»: Бузова поднимает самооценку танцами... 13:15
«Авангард» и «Ак Барс» сыграют в Дубае матч чемпионата КХЛ 13:10
Вертолету с патриархом Кириллом удалось приземлиться в Орле 12:58
Посол РФ в Британии заявил, что «Северный поток — 2» готов... 12:55
Арбитр Карасев станет гостем программы «Вечерний Ургант» 12:51
Медведь напал на беременную ассистентку дрессировщика в цирке в Орле 12:42
Стали известны гонорары Минеева и Исмаилова за бой-реванш 12:39
Посмотревшие фильм о Кунашире японцы потребовали выселить с острова россиян 12:34
Посол ответил на вопрос о политических «манипуляциях» России в ситуации... 12:28

Актер Машков появится в фильме «Вызов», снятом на МКС

Российский актер Владимир Машков будет в ленте «Вызов», снимаемой в космосе. Об этом сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» космонавт Олег Артемьев.

Планируется, что перед зрителями Машков предстанет в роли главного конструктора.

«Будет главного конструктора играть в фильме», — заявил Артемьев.

Машков присутствовал на посадке корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»), прошедшей в воскресенье, 17 октября.

На Землю вернулись участники «киноэкипажа» — космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд, а также режиссер Клим Шипенко.

Пересильд и Шипенко на борту Международной космической станции впервые в мире снимали художественный фильм на орбите.

Ранее Пересильд рассказала, какое у нее настроение после возврата с МКС на Землю.

Также в Роскосмосе оценили приземление «киноэкипажа».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях