Актер Машков появится в фильме «Вызов», снятом на МКС

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Российский актер Владимир Машков будет в ленте «Вызов», снимаемой в космосе. Об этом сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» космонавт Олег Артемьев.

Планируется, что перед зрителями Машков предстанет в роли главного конструктора.

«Будет главного конструктора играть в фильме», — заявил Артемьев.

Машков присутствовал на посадке корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»), прошедшей в воскресенье, 17 октября.

На Землю вернулись участники «киноэкипажа» — космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд, а также режиссер Клим Шипенко.

Пересильд и Шипенко на борту Международной космической станции впервые в мире снимали художественный фильм на орбите.

Ранее Пересильд рассказала, какое у нее настроение после возврата с МКС на Землю.

Также в Роскосмосе оценили приземление «киноэкипажа».