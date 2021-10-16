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НАСА и Роскосмос сотрудничают по инциденту с МКС

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NASA

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сотрудничает с Роскосмосом по установлению причин разворота международной космической станции на 57 градусов при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18». Об этом ТАСС сообщил представитель НАСА.

«Управляющие полетом продолжают оценивать данные о потере станцией ориентации из-за включения двигателей», — сказал представитель ведомства.

По данным НАСА, восстановление контроля над ориентацией МКС после инцидента заняло около получаса, и сейчас станция находится в стабильном состоянии. Возвращение «Союз МС-18» с киноэкипажем планируется в установленные сроки — в ночь на воскресенье, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что причиной инцидента стала некорректная наземная процедура.

В пятницу, 15 октября, на МКС тестировали двигатели пристыкованного корабля «Союз МС-18» — на котором через два дня на Землю должны вернуться Юлия Пересильд и Клим Шипенко. При тестировании случилась нештатная ситуация — станция потеряла ориентацию в пространстве, развернулась на месте. Аварию быстро исправили из ЦУПа и сейчас ни экипажу, ни самой станции ничего не угрожает.

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