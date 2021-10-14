Названы сроки реабилитации киноэкипажа после возвращения с МКС

Реабилитация режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд после возвращения на Землю составит примерно 10 дней. Таким мнением в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале поделился замначальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по подготовке космонавтов — командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

«Я думаю, через неделю они придут в себя. На восьмой день можно выходить на сцену», - пошутил эксперт.

Кононенко напомнил, что космонавты, которые совершали полет в течение нескольких месяцев, восстанавливаются около двух недель. Он отметил, что после длительной миссии, им «сложно двигаться и перемещаться» при неустойчивом давлении.

Ранее сообщалось, что «Киноэкипаж» готовится к возвращению из космоса. Возвращение запланировано на 17 октября. Сейчас Пересильд и Шипенко изучают соответствующую документацию и участвуют в тренировках по спуску.