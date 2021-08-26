Первое судно с нулевым уровнем выбросов отправится в рейс без экипажа в конце 2021 года

Норвежская компания Yara International создала первое в мире судно Yara Birkeland с нулевым уровнем выбросов, способное автономно перевозить контейнеры. Планируется, что это судно совершит свой первый рейс без членов команды на борту в конце 2021 года, сообщает CNN.

Компания Yara International начала работу над проектом электрического контейнеровоза в 2017 году. Судно названо в честь норвежского ученого Кристиана Биркеланда (1867–1917), разработавшего метод промышленного синтеза азотной кислоты из воздуха.

Свое первое автономное плавание Yara Birkeland совершит между двумя норвежскими городами — Херёем и Бревиком. Хотя на борту этого грузового судна нет команды, оно по-прежнему будет находится под тщательным наблюдением сразу трех береговых центров управления. Первоначально погрузка и разгрузка корабля по-прежнему осуществляется людьми, но в перспективе, как отметил Джон Слеттен, директор завода Yara в норвежском Порсгрунне, большинство операций будет проводиться с помощью автономных технологий. Автономные краны, а также портальные контейнеровозы могут перемещать контейнеры как на судно, так и с него. Подобная автономность позволит снизить эксплуатационные расходы при транспортировке товаров, а полностью электрические грузовые суда избавят окружающую среду от выбросов углерода.

Электрический грузовой корабль оснащен мощной батареей емкостью 7 МВт·ч, которая питает две капсулы Azipull мощностью 900 кВт и два подруливающих устройства мощностью 700 кВт. Все это позволит Yara Birkeland развивать максимальную скорость в 13 узлов, или 25 км/ч. Грузоподъемность на данный момент составляет 103 морских контейнера. За год такое судно может заменить до 40 тыс. рейсов грузовиков.