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Португальский физик предложил способ создания в космосе стабильной кротовой норы

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Carl Knox, ARC Centre of Excellence for Gravitational Wave Discovery (OzGrav)

Португальский физик Жоао Роса из Университета Авейру сумел построить виртуальную модель кротовой норы, или червоточины, позволяющую безопасно перенестись в другую точку космоса. Для этого он использовал измененную форму гравитации, существование которой предполагает модель гибридной гравитации, основанной на общей теории относительности, но допускающей большую гибкость в отношениях между материей и энергией, а также пространством и временем. Результаты своих исследования Жоао Роса опубликовал в виде препринта в репозитории arXiv.org и ожидает, что коллеги-физики выскажут свое мнение об этой работе.

Проблема в построении кротовых нор заключается в том, чтобы подобрать такую конфигурацию материи и энергии, чтобы это позволило сформировать стабильный туннель, пропускающий не только отдельные частицы, но и крупные тела. Подобная горловина должна соединять две удаленные точки в космосе, между которыми можно перемещаться практически мгновенно, а также попадать в свое прошлое и будущее. В принципе, эта горловина может простираться на любые расстояния, однако с практической точки зрения интересны именно те случаи, когда сама горловина намного короче обычного «прямого» расстояния между двумя точками, что также автоматически делает его работающей машиной времени.

Задача построения работающей макроскопической кротовой дыры очень сложна. «Любой путешественник, пытающийся проскочить через не подходящую для этого кротовую нору, рискует быть моментально раздавленным, когда тоннель схлопнется, — пояснил Жоао Роса в интервью изданию Live Science. — Возможность посетить другие звезды (или даже другие галактики), возможность вступить в контакт с далекими инопланетными цивилизациями, а также вернуться в прошлое или отправиться в будущее — все то, о чем люди лишь мечтали, может разом предоставить нам кротовая дыра».

Однако кротовые норы, построенные в рамках общей теорией относительности, оказываются фактически непроходимыми. Входы в такие кротовые норы скрыты за горизонтом событий, который остается для нас непроходимым препятствием. Это означает, что если человек даже попадет в такую кротовую нору, то выбраться из нее уже не сможет. Другая проблема состоит в том, что кротовые норы очень нестабильны. Если даже одиночный фотон или другая легкая частица попадет в горловину, вся червоточина неминуемо разрушится, прежде чем эта частица успеет дойти до конечной точки. Чтобы решить эти проблемы в рамках общей теории относительности и стабилизировать кротовую нору, космический путешественник должен вылепить червоточину из экзотической материи, обладающей отрицательной энергией или отрицательной массой, пока еще не наблюдавшейся нигде во Вселенной. Отрицательная энергия, возможно, более реальна, однако это состояние достижимо лишь в микроскопических квантовых масштабах.

Общая теория относительности в качестве актуальной теории гравитации до сих пор выдерживала все экспериментальные проверки, однако у нее есть серьезные минусы — неспособность описывать процессы, протекающие внутри черных дыр, в самые ранние моменты существования Вселенной, а также эффекты квантовой механики. Она в любом случае должна будет со временем смениться более полной теорией гравитации, которая как раз и может разрешить существовать кротовым норам. Впрочем, согласно предыдущим исследованиям, они по-прежнему будут требовать наличия отрицательной энергии.

Теперь Жоао Роса обнаружил, что застелив входы в кротовую дыру двойными тонкими оболочками из обычного вещества, он все же сможет сконструировать преодолеваемую кротовую нору без какой-либо отрицательной энергии. Теперь он надеется на появление новых экспериментальных данных или наблюдений, подтверждающих эту теорию.

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