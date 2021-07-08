Запуск модуля «Наука» к МКС отложен до 21 июля

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о переносе запуска модуля «Наука» к МКС на 21 июля.

«Вывоз ракеты-носителя «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука» для российского сегмента МКС на стартовый комплекс Байконура запланирован на 17 июля, пуск — 21 июля», — написал он в Telegram-канале.

Гендиректор корпорации уточнил, что резервные даты пуска — 22 и 23 июля.

Изначально запуск был намечен на 15 июля. Позже появилась информация, что в связи с недоделками старт перенесут на неделю вперед.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что после накатки головного обтекателя модуль «Наука» был возвращен в монтажно-испытательный корпус. По его словам, специалисты при сборке забыли закрыть звездные датчики экранно-вакуумной теплоизоляцией.