Источник объяснил перенос запуска модуля «Наука» проблемами со звездными датчиками

Запуск многоцелевого лабораторного модуля «Наука», который много лет ждет своей отправки для достройки российского сегмента МКС, снова отложен. На днях уже после накатки на него головного обтекателя модуль был возвращен в монтажно-испытательный корпус. О причине возврата модуля в МИК «Газете.Ru» рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

«Модуль сейчас находится на 254-й площадке, в «Энергии», там устраняют недоделки, — рассказал собеседник издания.

По его словам, специалисты при сборке забыли закрыть звездные датчики экранно-вакуумной теплоизоляцией.

«Когда вся конструкция пришла на заправку, это все заметили. Вернули в монтажно-испытательный комплекс «Энергии». Где-то сутки думали, как все сделать, не снимая обтекатель. В итоге обтекатель сняли, готовится решение, в том числе по срокам переноса», — добавил источник.

По словам другого источника в ракетно-космической отрасли, забыть закрыть ЭВТИ звездные датчики модуля перед накаткой головного обтекателя могли только специалисты, никогда ранее не занимавшиеся этой сборкой.

Изначально запуск был намечен на 15 июля, ранее СМИ сообщали, что, возможно, в связи с недоделками старт перенесут на неделю. Однако сейчас новые сроки не называются, задержка в запуске может оказаться дольше.