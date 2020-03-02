Путин распорядился создать комиссию для экспертизы словарей и справочников
Российский президент Владимир Путин поручил создать при правительстве комиссию по русскому языку, которая проведет экспертизы словарей и справочников.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по русскому языку, состоявшегося 5 ноября прошлого года, опубликован на сайте Кремля.
На комиссию возложат функции экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного, а также правил русской орфографии и пунктуации.
Срок исполнения поручения до 15 июня 2020 года.