Путин распорядился создать комиссию для экспертизы словарей и справочников

Российский президент Владимир Путин поручил создать при правительстве комиссию по русскому языку, которая проведет экспертизы словарей и справочников.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по русскому языку, состоявшегося 5 ноября прошлого года, опубликован на сайте Кремля.

На комиссию возложат функции экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного, а также правил русской орфографии и пунктуации.

Срок исполнения поручения до 15 июня 2020 года.