Орнитологи предложили решение проблем с птицами и самолетами после ЧП

Орнитологи предложили решение проблемы с птицами и самолетами после того, как самолет А321 совершил аварийную посадку с отключенными двигателями в кукурузном поле 15 августа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя отраслевой группы авиационной орнитологии Сергея Рыжова.

Как отмечается, ученые предложили создать индивидуальный «паспорт» для каждого аэропорта в целях предотвращения столкновений с птицами. Данные документа будут учитывать наличие рек, морских побережий, характер растительности, а также количество и виды птиц вблизи от аэропорта. Кроме того, особое внимание будет уделено частоте взлетов и посадок, наличие свалок рядом с аэропортом.

Специалист уверен, что необходимо создать программу для обеспечения орнитологической безопасности для всех аэропортов. По его мнение, недостаточно прибегать к устройствам акустического отпугивания птиц или помощи ловчих птиц.

Ранее сообщалось, что представитель аэропорта Праги назвала способ защиты самолетов от мелких птиц.