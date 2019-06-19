Что нужно пить в жару, рассказали россиянам

Эксперты Роскачества поделились информацией о том, что россиянам следует пить во время сильной жары. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению представителей ведомства, в особенно жаркие периоды не стоит злоупотреблять сладкими газированными напитками. Людям следует отдавать предпочтения питьевой воде и чаю.

Важным критерием, которым следует руководствоваться при выборе питья – общая минерализация. Вода высокого качества должна иметь в своем составе не менее 200-300 мг/л минеральных веществ.

В Роскачестве также отметили, что при выборе кваса необходимо обращать внимание на то, является ли он продуктом брожения квасного сусла или обычным газированным напитком со вкусом кваса.

Употреблять лимонады в ведомстве не рекомендуют, поскольку в таких напитках содержится большое количество сахара.