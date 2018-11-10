Ученые МГУ предсказали гибель арктических птиц

Российские и зарубежные ученые пришли к выводу, что кулики и многие другие арктические птицы могут погибнуть из-за глобального потепления. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

По словам ученых, глобальное потепление привело к тому, что хищники начали чаще разорять гнезда и колонии арктических птиц.

Реклама

«Если раньше преимуществом для осуществления дальних перелетов куликами на Север был повышенный успех их размножения там, то теперь такого преимущества нет. Птицы оказались в экологической ловушке», — передает РИА «Новости» слова орнитолога МГУ и одного из авторов исследования Павла Томковича.

Ученый подчеркнул, что птицы мигрируют на север не потому, что им требуется прохлада, а из-за меньшей угрозы со стороны хищников.

Ранее ученые предсказали пятикратное увеличение смертности от жары к 2080 году.