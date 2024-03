«Я войду в историю как самый великий немец!»: как Гитлеру подарили Чехословакию без войны

Как зародилась политика умиротворения

Захват Гитлером Чехословакии в марте 1939 года стал зримым и очевидным провалом англо-французской политики умиротворения гитлеровской Германии. Первоначальные условия Версальского мирного договора, подписанного по итогам Первой мировой войны, были крайне суровы для немцев: страна лишалась приграничных с Францией и Польшей территорий, должна была выплатить очень крупные репарации, лишалась права содержать призывную армию, танки и серьезный военно-морской флот.

Со временем условия смягчились, Германия вступила в Лигу наций (предшественник ООН, основанный победителями в Первой мировой войне) и отношения с бывшими врагами постепенно налаживались — пока в 1934 году власть не захватил Адольф Гитлер и его нацистская партия. Нацистов не интересовало примирение, — им нужен был только реванш любой ценой, поэтому Германия начала восстановление военной мощи.

close 100% Визит Гахи к Гитлеру 14 марта 1938 года. Президент сидит перед фюрером в характерной подобострастной позе Bundesarchiv

Гитлер был фанатиком с точки зрения постановки задач, но прагматиком в вопросах их достижения. Он понимал, что если спровоцировать западные страны на новую войну преждевременно, Германию ждет разгром. Поэтому суть его политики в 1935–1938 годах сводилась к постепенному прощупыванию франко-британской решимости. Сначала он восстановил призыв в армию, потом вернул право содержать флот, и наконец в 1936 году занял рейнскую демилитаризованную область вопреки ключевым положениям Версальского мира. Интересно, что первый посланный туда саперный батальон имел строгий приказ: при контакте с любыми французскими силами без боя отступать назад. Но их никто не встретил, кроме ликующих немецких жителей, — несмотря на то, что по ту сторону границы были сосредоточены французские дивизии.

Французское правительство отказалось воевать из-за грозящего экономике краха, но Гитлер с тех пор убедился, что западные страны не готовы противодействовать ему силой оружия. А раз так, — их можно обманывать и продавливать без единого выстрела. Реакция же запада на обман, угрозы и давление получила название «политика умиротворения».

Мюнхенская зрада

Умиротворением занимались Франция и Британия, но не непосредственные жертвы Гитлера. В 1938 году Германия решила воспользоваться якобы ущемленным положением немецкого населения Чехословакии, сосредоточенного в приграничной Судетской области. Нацисты развернули широкомасштабную пропагандистскую кампанию о (вымышленных) зверствах чехов. Гитлер выдвинул ультиматум: к 1 октября 1938 года Судетская область должна быть передана Рейху. Параллельно с этим Вермахт начал демонстративно готовиться к вторжению, чтобы спасти местных немцев.

Президента Чехословакии Эдварда Бенеша это не напугало: граница с Германией проходила в гористой местности и была хорошо укреплена, чешская военная промышленность была лучшей в Европе среди невеликих держав, а 23 сентября, за неделю до конца срока ультиматума Гитлера, в армии объявили всеобщую мобилизацию. Чешское общество было полно энтузиазма защищать страну, и всего лишь за сутки на сборные пункты явились около миллиона мобилизованных.

close 100% Мобилизованные чешские войска готовы были встретить немцев, 1938 год Wikimedia Commons

Совсем иначе обстояли дела в лагере западных союзников. Французы и британцы имели обязательства защищать Чехословакию от немцев, но не готовы были воевать. «Как ужасно, фантастично, невероятно, что мы должны рыть окопы и примерять противогазы здесь из-за ссоры в далекой стране между людьми, о которых мы ничего не знаем», — говорил тогда отец политики умиротворения, британский премьер Невилл Чемберлен. Понимая настроения англичан, Гитлер пытался сделать их более сговорчивыми, обещая, что Судеты — это последнее требование Германии, после которого Европу ждет исключительно мир. Для большего эффекта в какой-то момент в переговорную вошел помощник и зачитал фальшивые новости об очередных массовых убийствах немцев. Услышав это, Гитлер заорал: «Я отомщу за каждого из них. Чехи должны быть уничтожены!».

Тактика психической атаки работала, и в ночь с 29 на 30 сентября делегации Великобритании, Франции, Германии и Италии договорились передать Судеты Рейху к 10 октября. Чехословацкую сторону на эти переговоры не пригласили, и потому в этой стране договор получил название «Мюнхенская зрада» (Mnichovská zrada), а в СССР — Мюнхенский сговор. Западные союзники дали чехам понять: если условия не будут выполнены, то ответственной за развязывание войны в Европе будет Чехословакия, и ни о какой помощи в таком случае она не сможет даже мечтать.

Мюнхенский сговор был беспрецедентной капитуляцией гораздо более сильного противника перед лицом более решительного. Стоит лишь упомянуть, что войны боялась, прежде всего, сама немецкая армия. Начальник Генштаба Людвиг Бек был уверен, что нацисты ведут его отечество к мировой войне и гибели. Поэтому он с другими высшими офицерами спланировал заговор. В момент отдачи приказа о начале войны с Чехословакией военные должны были арестовать Гитлера, чтобы спасти Германию от бессмысленной самоубийственной войны. Чтобы убедить немецкий народ в неминуемости поражения, Великобритания должна была публично заявить о готовности воевать за Чехословакию, поэтому заговорщики направили в Лондон посланника, чтобы договориться об этом. Однако британский кабинет министров отказался всерьез рассматривать предложение немецких генералов.

По итогам Мюнхенского сговора Гитлер в одном из выступлений дал однозначную оценку (Roger Parkinson, Peace For Our Time: Munich to Dunkirk – The Inside Story) действиям Чемберлена и его кабинета: «Слава богу, что у нас в стране нет таких политиков!»

Нацисты не держат слова

Чехи вынуждены были подчиниться решению западных стран, что привело к полной деморализации общества и падению правительства Бенеша. Новые власти во главе с Эмилем Гахой понимали, что остались без укреплений, значительной части военных заводов и готовой к бою армии. Поэтому Гаха старался вести прогерманскую политику, выполняя все присылаемые из Берлина указания.

Однако Гитлер даже не думал всерьез относиться к обещанию прекратить территориальную экспансию. В новом 1939 году Германия столкнулась с финансовым кризисом, связанным с чрезмерными расходами на перевооружение. Поначалу правительство хотело решить проблему нехватки валюты за счет наращивания экспорта, но вдруг Гитлер вспомнил о более простом варианте. В чешском Центробанке хранился золотой запас, который можно было захватить и немедленно пустить в оборот. Вдобавок чешское сырье и промышленность нужны были для продолжения перевооружения.

Поэтому в марте он начал переговоры с Тисо — лидером фашистской Словацкой народной партии, и указал ему провозгласить независимость Словакии. Тот выполнил указание 14 марта. В ответ на это британцы предложили Гахе съездить к Гитлеру и обо всем с ним договориться. Там Гаха с порога заявил, что «уже давно хотел познакомиться с человеком, чьи замечательные мысли он часто перечитывал и изучал».

Разговор с фюрером оказался очень простым, чешском президенту предложили два варианта. Можно было сотрудничать с Германией, и в этом случае ввод немецких войск прошел бы максимально мягко, а чехам бы дали «некую автономию и возможность вести процветающую жизнь». Второй вариант — сопротивление будет сломлено вооруженным путем любыми средствами. Когда Герман Геринг припугнул президента, пообещав разбомбить Прагу, у того случился сердечный приступ. Нацисты вызвали врача, чтобы никто не подумал, что президента убили в рейхсканцелярии.

Гаха заявил, что это самое сложное решение в его жизни, после чего подписал документ, согласно которому он «исполненный доверия вкладывает судьбу чешского народа и страны в руки фюрера Германского рейха» (Иоахим Фест. Гитлер. Биография) . Он надеялся, что через несколько лет такой выбор будет понят, а уже через 50 лет считаться благословением. Сразу после переговоров Гитлер влетел в кабинет секретарш и заорал: «Деточки, Гаха подписал. Это самый великий день моей жизни. Я войду в историю как самый великий немец». (Иоахим Фест. Гитлер. Биография)

Утром 15 марта 1939 года Вермахт пересек границу и занял оставшуюся территорию Чехии практически без борьбы. Бой произошел лишь в городе Мистек у Чаянковых казарм, поскольку немецкие войска слишком рано перерезали чешские линии связи и гарнизон не получил приказ о капитуляции.

Поэтому когда к казармам стали приближаться солдаты дивизии SS «Адольф Гитлер», чехи под командованием командира роты Карела Павлика заняли траншеи и начали отстреливаться. Они выдержали три штурма, убили около десятка немцев и подбили их бронеавтомобиль, потеряв лишь двоих ранеными. Когда к ночи у обороняющихся закончились патроны, а по телефону позвонило командование и стало грозить трибуналом, капитан Павлик решил сдаться. Немцы сразу отпустили его на свободу, но в последующие годы он вступил в чешское сопротивление, был схвачен Гестапо и казнен.

Германия получила в свое распоряжение запас золота, крупные военные заводы, захватила много оружия и убедилась в правоте Гитлера. Чехия превратилась в немецкий Протекторат Богемия и Моравия.

close 100% Танки чешского производства на немецкой службе во время вторжения во Францию, 1940 год Bundesarchiv

Согласно немецким планам, чехов предстояло германизировать, избавить от славянских корней и влить в население Рейха. Характерно, что таких как Гаха нацисты прямо называли отбросами, а наиболее подходящими для германизации считали тех, кто сопротивлялся и цеплялся за чешскую идентичность. Глава нацисткой службы безопасности Рейнхард Гейдрих из чехов больше всего уважал главу протектората Алоиса Элиаша и считал, что в нем есть немецкая кровь, поскольку он активно отстаивал чешские интересы и не боялся противостоять немцам.

Захват Чехии не вызвал немедленной реакции Великобритании и Франции, но повлиял на дальнейшую политику. Летом 1939 года, когда Гитлер попытался повторить мюнхенский успех и начал требовать у Польши город Даньциг, союзники безоговорочно поддержали поляков. Так началась Вторая мировая война — случись это на год раньше, Германию разгромили бы за пару месяцев без миллионных жертв.