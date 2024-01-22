Порвали на британский флаг. Как племя зулусов с копьями разгромило английскую армию Зулусы победили англичан в битве при Изандлване 145 лет назад

Великобритания была крупнейшей империей XIX века, так называемой великой державой. Когда ее армию разгромили туземцы с копьями, это было шоком для всех. Воины племени зулусов перехитрили англичан, уничтожили их лагерь и убили всех, кого смогли. Они расчленили тела врагов, но не от природной злобы, а ради древнего охотничьего ритуала. О самом болезненном поражении колонизаторов в Африке — в материале «Газеты.Ru».

Классика колониализма

Битва при Изандлване, состоявшаяся 22 января 1879 года, стала первым эпизодом Англо-зулусской войны. Тогда, в эпоху расцвета колониализма, Великобритания надеялась подчинить себе всю южную Африку. Противостояли англичанам, вопреки стереотипам, не первобытные племена, а ранние государства, в первую очередь королевство Зулу (или Зулуленд). Его населял воинственный народ зулусов, чей уровень развития примерно соответствовал центральной и восточной Европе V-VII веков (хотя прямую аналогию провести трудно).

По мнению историков, война началась из-за того, что британский колониальный администратор Бартл Фрер выдвинул королевству Зулу невыполнимый ультиматум. Он использовал пограничный спор и единичные нападения зулусских налетчиков как повод для ультиматума и без согласия британского правительства потребовал от Зулу выплатить колоссальную контрибуцию, расформировать армию и принять английского чиновника в качестве арбитра в решениях. Король Кетчвайо даже не ответил на эти требования, и в январе 1879-го британская армия (все еще без согласия правительства) перешла границу и вторглась в Зулуленд.

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Общая численность британской армии составляла около 16 тыс. человек, включая кадровые войска («красные мундиры»), ополчение из местных колонистов и туземные войска. Она почти не уступала в численности армии зулусов в 24 тыс. человек, и при таком раскладе у африканцев не было даже теоретического шанса в открытом бою. Однако Кетчвайо смог по-полководчески переиграть британского главнокомандующего, лорда Фредерика Челмсфорда, которому в голову не могло прийти, что племя способно на хитрость и серьезные войсковые маневры.

Зулусы послали вперед небольшой отряд, который вступил в перестрелку с разведкой англичан, наступавших тремя далеко разнесенными колоннами. Те решили, что это авангард основных сил, и потому от центральной колонны отделилась основная группа из 2800 человек, включая большую часть кадровой пехоты. Эта группа пошла искать бой с основными силами зулусов, а небольшой отряд из 1300 человек (600 «красных мундиров» и две пушки) оставили охранять неукрепленный лагерь в тылу. Как оказалось, африканцы выманили англичан и заставили их разделиться, а сами напали на лагерь, имея около 15-20 тыс. человек.

Битва

Британцы верили в огневую мощь кадровой армии, вооруженной современными казнозарядными, скорострельными и дальнобойными винтовками. Набранное из туземцев ополчение также было обучено по европейскому образцу, но обучено очень плохо. Африканцы не понимали концепцию боя линейной пехоты с помощью огнестрельного оружия и считали ружье оружием трусов. Использовать традиционную тактику и вооружение им запретили.

close 100% Король Кетчвайо britannica.com

Зулусская армия в массе своей была вооружена копьями с железным наконечником и кожаными щитами. Огнестрельное оружие было от силы у нескольких десятков воинов и представлено устаревшими мушкетами прошлых веков. Тем не менее, зулусы были хорошо дисциплинированы, умели держать строй и являлись, по общему мнению, отважными воинами.

Они наступали в традиционном боевом порядке «рога и грудь буйвола», который предназначен для охвата противника «рогами». С точки зрения британского командующего, подполковника Генри Пуллейна, на него надвигались лишь «грудь» и правый «рог», а левый запаздывал. Против наступающих он выслал всех кадровых британских пехотинцев с двумя батальонами туземцев, которые, после небольшого отступления, заняли оборонительный рубеж по высохшему руслу небольшой реки. В ходе неумелых маневров англичане потеряли ракетную батарею, оставшуюся без прикрытия. Ее захватили африканцы.

Поначалу британский план работал — опытные кадровые солдаты с современными винтовками Пибоди-Мартини залп за залпом расстреливали наступавших зулусов при поддержке пары пушек. Африканцы понесли большие потери и залегли за холмами, поскольку плотность огня была такова, что до британской линии почти никто не успел бы добежать. Однако на этом этапе англичан подвели туземные войска. Лишь у одного из десяти оставшихся в лагере местных воинов было огнестрельное оружие. Видя, что их окружает численно превосходящий враг, туземцы начали сбегать с поля боя.

close 100% Общий вид поля боя Wikimedia Commons

Поскольку среди англичан осталось мало выживших, точную картину финального этапа битвы восстановить трудно. Судя по всему, спустя примерно час британские войска начали уставать, скорострельность орудий упала, а тем времени ранее отстававший левый «рог» буйвола делал свою работу и окружал англичан. «Красные мундиры» стали организованно отступать в лагерь, но это не несло никакого спасения. Британское командование недооценило африканцев и потому не стало даже окружать палатки сцепленными возами — очень эффективным перемещаемым укреплением той эпохи. Поэтому лагерь не давал никакой защиты, напротив, люди оказались зажаты в кольцо на маленьком клочке земли. Там британское войско и встретило смерть.

Кровавые ритуалы

Зулусский воин описывал (источник — книга «Through the Zulu Country» Бертрама Митфорда) события так: «Солнце померкло посреди битвы [от поднявшегося от стрельбы дыма], мы могли бы решить, что просражались до вечера. Потом [после отступления англичан] мы вошли в лагерь, и там было много дыма и стрельбы. После этого снова выглянуло яркое солнце».

Тела англичан в лагере остались лежать, сгруппированные в небольшие кучи. Вероятно, они попытались дать несколько последних боев, и сопротивление было долгим. Немногочисленные британские кавалеристы, которые легко могли сбежать, предпочли остаться и погибнуть с остальными. Когда закончились патроны, англичане отбивались штыками и прикладами. Зулусы рассказывали о крупном ирландце, который штыком отгонял врагов от командирской палатки, пока его не проткнули копьем. Африканцы захватили два полковых знамени, а третье увез на лошади лейтенант Мелвилл (но потерял его в пути и был убит).

close 100% Лейтенант Мелвилл пытается спасти знамя от зулусов Charles Edwin Fripp

Из 1800 солдат британской армии в бою пали 1300, включая командира Пуллейна и почти всех военных европейцев. Их противники понесли невозвратные потери от 1 тыс. до 2 тыс. человек. Зулусам было приказано не трогать белых в гражданской одежде, зато они казнили сражавшихся за англичан африканцев, поскольку сочли их предателями. Кроме того, африканцы расчленили тела англичан, — те сочти это варварством и впоследствии часто не брали пленных, но этому феномену есть культурологическое объяснение. Зулусы жили племенной общиной и имели множество ритуалов, чтобы сплотить армию в единую целое. В том числе считалось, что ради единства каждый должен обагрить копье в крови врага и стать символическим соучастником победы. Это называлось хломула, и ее практиковали в том числе на охоте: завалив опасное животное, каждый из участников подходил и наносил дополнительную рану.

Британской империи территории зулусов были не нужны, но стерпеть такое поражение государство не могло. Поэтому на помощь войскам было выслано подкрепление, Королевство Зулу было разбито и разделено. С той поры англичане в войнах против зулусов всегда укрепляли лагерь.