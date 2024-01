«Славнейший из французов»: за что патриоты пытались расстрелять Шарля де Голля

«Сражающаяся Франция»

Шарль де Голль получил всемирную известность в ходе Второй мировой войны, когда стал лидером антинацистски настроенных французов. В июне 1940 года французскую армию разбили немцы, Париж и север страны были потеряны, и к власти над оставшейся территорией пришел диктатор Филипп Петен, маршал и герой Первой мировой войны. По взглядам он был близок к фашистам, презирал идею республики и западные демократии, а после встречи с Гитлером в Монтуаре повел Францию по пути прямого сотрудничества с нацистами.

Далеко не все французы приняли фашистскую диктатуру и капитуляцию перед Германией, потому во французских колониях при поддержке Великобритании возникло повстанческое движение под руководством генерала де Голля — «Сражающаяся Франция». Оно быстро сформировало полноценные вооруженные силы, стало захватывать одну колонию за другой и воевало на стороне антигитлеровской коалиции. Вместе с американскими войсками солдаты де Голля вступили в Париж в августе 1944 года, а в высадке на юге Франции того же года участвовала полноценная общевойсковая армия «Сражающейся Франции».

Вскоре после окончания войны де Голль подал в отставку с поста главы правительства и временно отошел от политики, ненадолго вернувшись в 1947 году для создания партии «Объединение французского народа». По сути генерал вел жизнь военного пенсионера, издавал мемуары и переписывался со старыми соратниками по борьбе.

close 100% Шарль де Голль, 1944 год Gamma-Rapho via Getty Images

Цена империи

Пока де Голль находился не у дел, страна входила в новый кризис. Начало второй половины XX века прошло под знаменем антиколониальной борьбы, которая нанесла по Четвертой республике (период французской истории с 1946 по 1958 год) сильнейший удар. Повстанцы не могли победить западные страны в открытом бою и несли намного больше потерь, но цена жизни в колониях была еще ниже, а желание бороться за свободу — сильнее. И если Великобритания уходила из колоний лишь с незначительными столкновениями, то Франция в 1946-1954 годах вела Индокитайскую войну за сохранения контроля над Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей.

Французское правительство так и не решилось отправить на ту войну ни одного солдата-срочника, полагаясь на добровольцев. В результате война закончилась катастрофой при Дьенбьенфу, когда 14-тысячный французский корпус попал в окружение 80-тысячной армии вьетнамских повстанцев и был вынужден сдаться. Война закончилась. На ней французские силы потеряли более 70 тыс. человек, из которых около 20 тыс. — граждане Франции. Страна смирилась с утратой территории, ушла из Индокитая, и на следующие два десятилетия он стал «головной болью» для Соединенных Штатов.

Совсем иначе обстояли дела во французском Алжире, где также набирало силу движение сопротивления.

«Пусть никто не ждет от нас какого-бы то ни было компромисса, мы не идем на компромисс, когда вопрос стоит о защите внутреннего мира и целостности республики. Департаменты Алжира — часть республики и являются Францией на протяжении длительного времени. Между Алжиром и основной французской территорией никакой раздел невозможен. Никогда Франция, никогда любой парламент или любое правительство не откажется от этого фундаментального принципа», — говорил(цитата по Talbott J. The War Without a Name: France in Algeria, 1954-1962. P. 39) премьер-министр Пьер Мендес-Франс в 1954 году.

В Алжире проживал миллион этнических французов, которые ни за что не хотели покидать своих земель и оказывали давление на правительство. Поэтому Франция объявила призыв резервистов и направила в Алжир десятки и сотни тысяч срочников. К 1956 году там развернули 400 тыс. военных, которые задействовали для борьбы с повстанцами все методы и средства, включая недавно изобретенные вертолетные десанты. Кризис колониальной империи был очевиден, и многие связывали его со слабостью центральной власти. Особенно отчетливо это контрастировало с памятью о де Голле и его почти единоличном лидерстве в тяжелые времена.

close 100% Французский спецназ грузится в вертолет во время войны в Алжире Cpa30566/Personal work/Wikimedia Commons

Слишком стар для карьеры диктатора

Несмотря на огромную группировку войск, по численности приближающуюся к Группе советских войск в Германии и армии ФРГ, уничтожить алжирских повстанцев не удалось. Французы продолжали нести потери, и после череды правительственных кризисов к власти пришел премьер-министр Пьер Пфлимлен. Он был готов начать переговоры с алжирским Фронтом национального освобождения. Для того периода была характерна интересная особенность общественного мнения: большинство людей говорили «да» готовности воевать за сохранение Алжира, но отвечали «нет» на предложение послать туда собственных детей.

Многие военные и сторонники сохранения Алжира любой ценой и так считали, что власть делает недостаточно для победы, а смену правительства и вовсе восприняли как предательство и подготовку к очередной капитуляции. 13 мая 1958 года генерал-губернатор Алжира Жак Сустель устроил переворот, опираясь на недовольных военных и ультраправых «патриотических» активистов. Мятежные генералы во главе с Раулем Саланом захватили власть в Алжире и потребовали от французских властей в Париже сформировать правительство национального единства с чрезвычайными (диктаторскими) полномочиями. Путчисты требовали, чтобы такое правительство возглавил де Голль, а главной его целью должно стать недопущение ухода из Алжира. В случае отказа выполнить эти требования военные обещали высадить воздушный десант в Париже и захватить власть напрямую.

19 мая пенсионер де Голль выступил на пресс-конференции и заявил, что готов прийти на помощь стране, приняв руководство республикой. При этом он наотрез отказался поддержать путч и был согласен принять власть лишь законным образом. Журналисты также спросили его, не будет ли, став главой государства, уничтожать права и свободы и попирать закон. Он ответил: «Разве я когда-нибудь делал это? Напротив, я восстановил их, когда они исчезли [под властью Петена]. Кто искренне верит, что в 67 лет я начну карьеру диктатора?».

Путчисты же дали понять, что нисколько не шутят. Вместо бесед с журналистами о свободе и праве они 24 мая высадили воздушный десант на Корсику, захватили ее (жандармерия не оказала сопротивления) и начали подготовку к операции «Воскрешение». Полторы тысячи десантников должны были высадиться в парижском аэропорту и при поддержке расквартированных близ столицы бронетанковых частей овладеть городом. В ответ на вопрос, собираются ли власти восстановить порядок, используя силу, лояльный правительству министр обороны ответил: «Какую силу?». Williams P.M. Wars, Plots and Scandals in Post-War France. P. 151) Почти вся армия находилась в Алжире, и даже немногочисленные войска на территории материковой Франции зачастую симпатизировали путчистам.

Страна находилась на грани гражданской войны, что с учетом членства в НАТО и противостояния с СССР могло закончиться непредсказуемо. Более того, через пару лет должно было завершиться создание атомной бомбы: у Франции были все технологии для этого, начиная с 1940-х годов, но оружие не разрабатывали до 1954 года из пацифистских соображений. В этой ситуации президент Франции Рене Коти обратился парламенту и заявил, что настало время обратиться к «славнейшему из французов, к тому, кто провел страну через самые тяжелые годы, кто возглавил борьбу за свободу и восстановил Республику». Коти призвал в максимально короткий срок передать власть де Голлю и начать конституционную реформу.

close 100% Шарль де Голль с женой Ивонн в машине, 1968 год AP

Пятая республика

Де Голль возглавил правительство переходного периода и разработал конституцию Пятой республики, которую отличали от предыдущей сильная единоличная власть президента и семилетний срок правления. В ноябре 1958 года состоялись выборы, и генерал на них победил. 8 января 1959 года он принял присягу президента и начал новую страницу в истории Франции.

В первую очередь, он прекратил войну в Алжире и, с одобрения референдума, признал его независимость в 1962 году. Необходимо понимать, что де Голль был националистом, сторонником буквально понимаемого имперского «величия» и считал Наполеона одним из образцов для подражания. Однако он хорошо понимал цену войны (в Первую мировую он служил младшим пехотным офицером, был тяжело ранен и «погребен заживо»), а также осознавал, что в изменившемся мире западная демократия не может позволить себе без оглядки на право и справедливость утопить в крови взбунтовавшуюся колонию.

Такая политика нового президента вызвала ярость в ультраправых кругах. В апреле 1961 года армия попыталась устроить еще один военный переворот, но де Голль запретил любые посадки в парижских аэропортах, приказал лояльным частям давать отпор путчистам любыми средствами (что означает разрешение стрелять на поражение), а также выступил по телевидению в старой военной форме эпохи Второй мировой и призвал французов помочь ему и выразить поддержку. В итоге лишь Иностранный легион и парашютно-десантные части поддержали мятеж, поэтому он провалился.

Тогда ультраправые военные патриоты прибегли к последнему средству, будто бы позаимствовав его у американских гангстеров 1930-х годов. 22 августа 1962 года члены диверсионной повстанческой группы OAS-Métropole подкараулили президентский кортеж, где сидел де Голль с супругой, и открыли огонь из автоматического оружия по Citroen DS 19. Им удалось пробить колеса, но сам президент чудом выжил, — пули прошли рядом с его головой, не задев при том и других пассажиров.

Вскоре все нападавшие были арестованы, а расследование показало, что за акцией OAS-Métropole стоит полковник ВВС Жан-Мари Бастьен-Тири. Его, как и двух непосредственных командиров налетчиков, приговорили к расстрелу, но последних президент помиловал — за храбрость и участие в дерзкой диверсии.

Перед уходом из власти в 1968 году де Голль выпустил из тюрьмы и других участников заговора.