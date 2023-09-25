Жития святых, сатира на лубках, плакаты «Кукрыниксов»: какими были комиксы в России

25 сентября в США отмечают национальный день комиксов. Именно в этой стране индустрия комиксов стала культовой. В наши дни комиксы ассоциируются либо с американской «супергероикой», либо с японской мангой. На самом деле рассказ на простых и доходчивых картинок был популярен у многих народов издревле, в том числе — в России. Предтечей комиксов можно считать народные лубочные картинки, а за столетия до них в православной церкви были популярны житийные иконы. На них жизнь святого показывали яркими последовательными сценами. О «русских комиксах» — в материале «Газеты.Ru».

Житие святых

Многие виды современного искусства имеют религиозные корни. Вряд ли создатели манги или комиксов хорошо знакомы с русской иконописью, но похожим способом сюжеты передавали в православных житийных иконах. В их среднике изображен сам святой согласно канону, а вокруг него — клейма со сценами его жизни. В Россию эта традиция, как и само христианство, пришло из Византии, где зародилась в IX веке. Традиционно читали сначала верхнюю полосу сюжеток, затем попеременно слева направо — боковые, затем — нижние.

На своей родине в Византии (особенно — на Синае) житийные иконы часто были большими и играли роль местных образов в церквях — находились слева и справа от Царских врат в иконостасе, ведущих в алтарную часть. На Руси иконы этого типа также издавна любили, но ни одна из домонгольских представительниц не дожила до наших дней.

Древнейшая сохранившаяся русская икона — Илия Пророк в пустыне с житием и деисусом, написанная в конце XIII века. Она была создана до реформ Никона и по современным меркам считается неканонической, для богослужений не используется и выставляется в Третьяковской галерее. Илия — наиболее почитаемый ветхозаветный пророк, чья жизнь пришлась на правление иудейского царя Ахава. По легенде, царица заставила его изгнать верующих в Ягве и попыталась установить финикийский культ Ваала. Илия несколько раз пытался вразумить царя, боролся с языческими жрецами, вел благочестивую жизнь и в конце концов был восхищен на небо.

close 100% Илия Пророк с житием и деисусом. Конец XIII века Государственная Третьяковская галерея

В среднике житийной иконы пророк изображен в изгнании — он прислушивается к тихому пустынному ветру, в котором ему явился Бог. 14 клейм посвящены основным событиям его жизни — сцена в доме Сарептской вдовицы, которая приютила изгнанника, обличение Ахава, жертвоприношение жрецов Ваала и Илии, переход реки Иордан посуху и вознесение на небо.

Куда лучше сохранилась более поздняя икона Святого Николая Чудотворца XIV века. На ней также изображены его чудеса и основные события жизни.

close 100% Святой Николай Чудотворец с житием. XIV век Государственный Русский музей

При этом некоторые клейма могут изображать не конкретное событие, а аспект жизни святого или раскрывать его личность. В этих сюжетах, разумеется, не было «облачков» с текстом, но воспринимать их помогали короткие подписи. Располагаемые вокруг средника клейма были как бы метафорой «ореола славы» святого.

Комиксы нового времени

Лубки — это картинки с простыми подписями и с простым занятым сюжетом. Они не были уникальны для России и пришли в нее из Европы, где появились в XV веке. Изначально в нашей стране их называли немецкими (или фряжскими) потешными листами, и сюжеты также были заимствованы. Их печатали с помощью липовых досок (луб) на дешевой бумаге. Так получали простовики, которые затем раскрашивали по контурам. Позже лубковая печать была заменена печатью с помощью металлических пластин.

Еще в допетровские времена власть пыталась цензурировать такое творчество — следила, чтобы на картинках не было ереси, а правители изображались благочинно. Эти запреты зачастую не соблюдались, и на ярмарках можно было найти лубки вольного содержания на любой вкус. В эпоху Петра лубочная живопись вышла из моды среди знати, но осталась популярной у крестьян и мещан. В 1721 году правительство запретило печатать такие картинки, кроме как в специальных типографиях по разрешению. В XIX веке лубки полюбили крестьяне, и они украшали стены почти каждой избы. Аристократия и профессиональные художники считали их дешевым ширпотребом, но за счет своей популярности лубочное искусство окончательно стало народным, и в наши дни ассоциируется с чем-то «исконно русским».

Далеко не все лубки имели подписи, обязательными были лишь яркие образы и простой сюжет: крестьянский быт, сказочные сюжеты и животные, политическая сатира и юмор. Текст, при его наличии, был коротким, простым и емким. Несмотря на кажущуюся простоту, некоторые лубки могли быть завуалированной сатирой или метафорой, которую в наши дни поймут лишь специалисты по эпохе.

Например, лубок «Мыши кота погребают», вероятно, высмеивал похороны царя Петра I. На это указывает, например, наличие духового оркестра, который впервые в России заиграл именно на его похоронах. Одна из подписей гласит: «Небылица в лицах найденна в старых светлицах оберчена в оных теплицах как мыши кота погребают недруга своего провожают последнюю честь ему воздают». Вероятно, это отсылка к массовому неприятию некоторых реформ царя и общей тяжелой жизни под его властью: он был знаменит тем, что заставил дворян служить.

close 100% Лубок «Мыши кота погребают», 1760 Wikimedia Commons

На другом лубке конца XVIII века изображен цирюльник эпохи Петра I и бородатый человек. Согласно подписи, «раскольник» (старовер) говорит: «Слушай, цирюльник, я бороды стричь не хочу, вот гляди, я на тебя скоро караул закричу».

close 100% Wikimedia Commons

Поздние лубки конца XIX века выглядят совсем не «лубочно» и больше похожи на обычные тиражируемые картинки. Например, одна из них, литографии П. И. Орехова, рассказывает «Сказку о рыбаке и рыбке». Основной текст помещен внизу, а под картинками находятся лишь короткие подписи.

close 100% Сказка о рыбаке и рыбке, 1878 год Литография П.И. Орехова

Веселые картинки

Советская Россия с самого своего основания считала важным обращение к широким народным массам, и потому большое внимание уделяло визуальным агитматериалам. Пропагандистские плакаты и карикатуры вряд ли можно отнести к комиксам, но их объединяет простота мысли и образов. Особенно ярко проявили себя в этом жанре художники коллектива «Кукрыниксы». Наиболее известны их плакаты о кознях капиталистов, «агрессивном блоке НАТО» или агитационные материалы времен Великой Отечественной войны.

close 100% Карикатура «Свобода по-американски» «Искусство»/Baylor University Libraries Digital Collections

Куда менее распространена их сатира на советское общество. Например, на одной из картинок ангелы возносят на небо неубедительного лектора (видимо, преподавателя «научного коммунизма») за неубедительную пропаганду атеизма. На другой изображен безликий бюрократ — »... и вдруг поймете, личность эта — лишь принадлежность кабинета».

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Зато детский журнал «Веселые картинки» зачастую был внешне неотличим от западных комиксов. В них герои — Карандаш, Самоделкин, Буратино, Чиполлино — попадали либо в смешные ситуации, либо в приключения, из которых приходилось выпутываться. Детский журнал не подвергался цензуре, и потому в нем могли раскрыться лучшие советские детские авторы и художники. Редакции удалось даже уклониться от директивы напечатать портрет покойного Леонида Брежнева, который появился во всех советских газетах. Советская власть согласилась, что траурная фотография под цветастым логотипом журнала, состоящим из веселых человечков, имела бы смысл, противоположный желаемому.

Журнал издается и в наши дни, но не столь популярен, как в былые годы.

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Современные комиксы российских издательств, в основном, заимствуют концепции у западных — в том числе, и сам жанр «супергероики».