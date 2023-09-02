Зачем мужчинам борода и как менялась мода на нее

Историю человечества можно представить как борьбу бердистов и погонофобов. Первые считают, что борода украшает мужчину и делает его вид более мужественным, а вторые — что с ней человек похож на дикаря или бездомного. В разные эпохи одна из сторон одерживала верх: так, римляне не брились до эпохи Ганнибала, а после нее — не пускали в сенат обладателей растительности на лице. Зачем мужчинам борода и как к ней относились в разные эпохи — в материале «Газеты.Ru».

Зачем мужчинам борода?

Ученые не дают однозначного ответа, почему самцы Homo sapiens сохранили густые волосы на лице. Создатель теории эволюции Чарльз Дарвин предполагал, что на это повлиял половой отбор — якобы доисторических женщин больше привлекали бородатые мужчины. Некоторые современные биологи с этим соглашаются, аргументируя это как предпочтениями современных женщин (которые, на самом деле, крайне разнообразны), так и исследованиями по эволюционной психологии: будто бы борода сигнализирует о половой зрелости.

close 100% Чарльз Дарвин РИА Новости

Другие исследователи с этим не согласны: по их мнению, борода помогала конкурировать с другими мужчинами, поскольку визуально увеличивала размер челюсти и придавала более агрессивный и доминирующий вид. Некоторые эксперименты подтверждают, что и в наши дни борода в первую очередь воздействует на мужчин. В ходе одного из опросов 1969 года мужчинам и женщинам демонстрировали картинку, на которой бородатый мужчина среднего возраста и молодой человек без бороды стояли друг напротив друга. Девушки видели в этом рисунке безобидный сюжет, а парни — конфликт, в котором бородатый человек доминирует. Некоторые описывали сцену как «расстроенный юноша перед уверенным в себе отцом». Когда на том же самом рисунке молодому человеку дорисовывали бороду, в глазах мужчин сцена превращалась в дискуссию равных.

Наконец, некоторые ученые пытаются доказать, что наличие бороды имеет практическое влияние на жизнь. Так, в 2020 году американские исследователи смоделировали удары в челюсть с бородой и без нее, и пришли к выводу, что она защищает от ударов. По их мнению, она позволяла выходить победителем из схваток с другими мужчинами. Но нет никаких доказательств, что борода помогает в бою на практике. Напротив, Александр Македонский заставлял своих воинов бриться, так как считал, что враг может ухватить их за бороду и убить.

close 100% Картина Жана-Симона Бартелеми «Александр Македонский рассекает гордиев узел», 1767 год

Если обратиться к практике, как к критерию истины, то в истории были как бородатые, так и безбородые воины и целые армии, что не оказывало никакого значимого влияния на битву — как минимум, если не отращивать ее, как старик Хоттабыч.

От шумеров до рыцарей

Как нет среди женщин единообразного отношения к мужским бородам, не было его и в древнем мире. Пышные бороды ценили жители Месопотамии, в том числе шумеры, ассирийцы, вавилоняне и мидяне. С растительностью на лице изображали многих царей и героев, включая легендарного Гильгамеша и реально существовавшего царя Ассирии Тиглатпаласара III. При этом мода, по-видимому, не была постоянной и общеобязательной: существует изображение гладко выбритого создателя Висячих садов Семирамиды, вавилонского царя Навуходоносора II.

close 100% Вавилонская камея с изображением Навуходоносора II. Гравировка на ониксе

За бородой в древней Месопотамии было принято ухаживать и аккуратно ее завивать. Аналогичная мода существовала в персидской державе Ахеменидов, которая поглотила все другие древневосточные царства. Согласно подлинным изображениям той эпохи, борода была как у рядовых солдат, так и у правителей, начиная с Кира Великого и заканчивая Дарием III, который проиграл Александру Македонскому.

Совсем иначе относились к растительности на лице в Древнем Египте. Египетские мужчины брились, за исключением фараона и представителей элиты. Фараон мог носить накладную бороду в знак своей власти, также она была атрибутом некоторых богов.

close 100% Кадр из клипа Katy Perry - Dark Horse YouTube

Глядя на классические античные статуи, может показаться, что древние римляне брились всегда. Это не так — волосы на лице были и у римских царей, и у Луция Брута, который их изгнал. Сбривать бороду начали лишь ко времени Второй пунической войны (конец III века до н. э.), и одним из первых побрился Сципион Африканский, победитель Ганнибала. С тех пор бритье быстро вошло в моду и стало национальной чертой, которая отделяла римлян от греков. Борода считалась атрибутом неряшливого человека, и отращивать ее решались лишь те, кто хотел казаться философом. В качестве исключения разрешалось отпустить бороду во время траура. Одного из римских политиков отказались пускать на заседание сената, пока он не побреется. Лишь император Адриан во II веке до нашей эры изменил этой традиции, как многие считают, чтобы скрыть шрамы на подбородке.

Плотно в европейскую культуру борода вошла в эпоху средневековья, вероятно, из-за ее популярности у германских варварских племен, захвативших территорию империи. Борода символизировала мужество рыцаря, за нее нельзя было хвататься посторонним людям, а за насильственный отрыв бороды полагалось то же наказание, что и за кастрацию. Бриться было обязано лишь католическое духовенство — в знак безбрачия. Особенно прочно бороды вошли в моду на Руси, поскольку это соответствовало перенятой от греков православной традиции.

Эпоха погонофобии

Начиная с эпохи возрождения бороды выходят из моды, и к эпохе Людовика XIV бритье стало обязательным для любого уважающего себя мужчины. К концу XVII века к волосам на лице начали относиться настолько плохо, что Петр I, чтобы построить надежные деловые отношения с европейцами, принудительно побрил всю российскую элиту. В таком виде западный мир, включая Россию, встретил и наполеоновскую эпоху, и лишь в середине XIX века для бород наступил «ренессанс», закончившийся к началу XX столетия.

В течение почти всего XX века принято было бриться. Во-первых, в ту эпоху распространились безопасные бритвы со сменными лезвиями — а компании-производители и маркетологи делали все, чтобы их меняли как можно чаще. Во-вторых, как и во все времена, на моду сильно влияли военные, а они были обязаны бриться ради плотного прилегания противогаза к коже. Бороды носили хиппи и другие представители контркультуры, но нормой считалось именно гладкое лицо. Особенно строго к этому относились в крупных корпорациях и в среде политиков. Начиная с середины XX века не было ни одного бородатого генсека или президента США — и вряд ли кто-то сможет назвать лидера эпохи Холодной войны, который бы не брился.

close 100% Freepik

Во многом такое отношение сохраняется и в наши дни. Борода под запретом для многих работников сферы услуг и не приветствуется среди государственных служащих. У некоторых людей борода ассоциируется с бездомностью или отсутствием ухода за собой. В то же время, все больше и больше компаний в объявлениях о найме подчеркивают, что им не важно, какой стиль предпочитает кандидат — важно, чтобы он хорошо работал.

В Великобритании существует лоббистская группа «Фронт освобождения бороды». Их название — отсылка к многочисленным повстанческим группировкам, от алжирского антифранцузского сопротивления до «Тамильских тигров». Активисты «фронта» представляют бердизм (движение в поддержку бороды) и выступают против дискриминации бородатых людей на рабочих местах, а также вручают ежегодную премию «Борода года». По мнению членов организации, противостоит им погонофобия — иррациональный страх перед бородой и неприязнь к ней, хотя употребляют этот термин не слишком серьезно.