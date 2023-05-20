Непростая мишень. Насколько трудно уничтожить батарею Patriot

С тех пор, как США объявили о поставках Украине ЗРК Patriot, в экспертной среде не утихают споры, насколько легко Вооруженным силам России их уничтожить. Точный ответ на этот вопрос удастся выяснить лишь после окончания конфликта, зато опыт прошлых войн позволяет оценить, насколько трудную цель представляет из себя ЗРК. «Газета.Ru» собрала материалы о том, как шло противостояние американских летчиков и северовьетнамских зенитчиков во Вьетнамской войне 1965-1975 годов, и попыталась выяснить, есть ли «супероружие» против зенитных ракетных комплексов.

В ночь с 15 на 16 мая Киев подвергся ракетной атаке, и на опубликованных видео виден запуск большого количества ракет-перехватчиков в небо над городом. По версии ВВС Украины, в ту ночь удалось сбить шесть ракет «Кинжал», а спустя сутки Министерство обороны России объявило, что ударом ракеты этого типа в Киеве был уничтожен радар зенитного ракетного комплекса Patriot и пять пусковых установок. Источники агентства Reuters и телеканала CNN в руководстве США сообщили, что батарее был нанесен «незначительный» урон (вероятно – падающими обломками), а 18 мая официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила на брифинге, что поврежденные компоненты системы уже отремонтированы. При этом ни одна из сторон не опубликовала фото или видео, на которых были бы видны повреждения.

Независимо от того, как именно сложился бой в небе над Киевом, батареи Patriot и впредь будут приоритетной целью для Вооруженных сил России. Уничтожение этих ЗРК ослабит противовоздушную оборону Украины и нанесет Соединенным Штатам имиджевый ущерб. Но насколько легко уничтожить Patriot? Точные возможности этой системы широкой публике неизвестны, а приемы и способы ведения боевых действий считаются государственной тайной. При этом тактику украинских расчетов этого ЗРК можно считать тайной вдвойне, поскольку им регулярно требуется импровизировать в условиях значительного превосходства России в воздухе.

Однако Patriot структурно весьма похож на многие другие ЗРК, в том числе советского производства. Комплекс состоит из пункта управления, многофункционального радара (РЛС), нескольких установок для пуска ракет, электрогенераторов, радиорелейных станций связи и вспомогательного оборудования. Все эти компоненты смонтированы на колесных шасси и способны передвигаться, но при этом являются крупной уязвимой не бронированной мишенью.

close 100% Станция наведения ракет СНР-75 комплекса «Двина» и многофункциональная РЛС AN/MPQ-53 комплекса MIM-104 Patriot Wikimedia Commons

Перевод компонентов в походное положение за несколько минут невозможен, из чего следует, что «сбежать» от уже запущенных по батарее ракет не получится. Этими свойствами обладали и многие советские ЗРК, в том числе С-75 «Двина», которые массово применялись во Вьетнамской войне против ВВС США. Разбор ряда боевых эпизодов этой и других войн позволит понять, насколько трудную мишень представляет из себя зенитный ракетный дивизион под управлением опытного и мотивированного расчета.

«Дикие хорьки»

На момент начала Вьетнамской войны в 1965 году ЗРК были относительно новым типом оружия, и потому приемы борьбы с ним приходилось вырабатывать на ходу. Долгое время руководство США не верило, что Северный Вьетнам решится применить передовое советское вооружение, но 24 июля 1965 года с помощью ракеты комплекса С-75 был сбит первый в этой войне самолет, F-4 Phantom. Американское командование приказало нанести удар возмездия по батареям, и собрало для этого крупные силы в рамках операции Spring High. 54 истребителя-бомбардировщика F-105 Thunderchief должны были поразить две ранее выявленные позиции ЗРК и расположенные рядом казармы.

При подходе к району цели самолеты снизились до 15-20 метров, что исключало применение по ним зенитных ракет, но делало атакующих уязвимыми для пулеметов и малокалиберной зенитной артиллерии. Ударные группы первой волны сбросили на позиции ЗРК кассетные бомбы, летящие за ними бомбардировщики довершили разгром напалмом. Однако от шквального огня зенитной артиллерии и пулеметов было потеряно четыре F-105, еще два самолета столкнулись в воздухе, три летчика погибли и двое были захвачены в плен. Можно представить степень разочарования самых внимательных летчиков, когда после сброса бомб они заметили, что установленные на позициях ракеты сделаны из бамбука. Вьетнамцы раскрасили скрепленные зеленые стебли белой краской, чтобы они походили на ракеты издали, установленные в центре позиции «радары» собрали из того же материала. Вьетнамцы предвидели американскую атаку, сменили стартовую позицию настоящего С-75, зато привезли на ее место множество зенитных пушек и устроили засаду. Тогда ВВС США встали на долгий путь, который привел в итоге к разработке концепции «Подавления вражеской противовоздушной обороны» (SEAD), а также к созданию специализированных противозенитных отрядов Wild Weasels, «Диких хорьков».

Борьба с вражескими ЗРК требует эксплуатировать уязвимости этого класса оружия. Так, станции наведения ракет (СНР) ЗРК С-75 (настоящей, а не бамбуковой) в рабочем состоянии являются источниками мощного и узнаваемого радиоизлучения – говоря простыми словами, радары посылают в небо сигналы и фиксируют отражения от самолетов. Местоположение источника этого излучения можно определить с помощью станций радиотехнической разведки, которые были быстро размещены на специализированных F-4, F-100 и F-105. Более того, в 1965 году американцы запустили в серийное производство ракету AGM-45 Shrike – переделанную на скорую руку ракету воздух-воздух, адаптированную для наведения на «исходящие» сигналы наземных радаров. Летчику необходимо было направить нос самолета точно на вражескую РЛС и, ориентируясь на звуковой сигнал в наушниках, произвести пуск.

Отдельного внимания заслуживает вопрос радиоэлектронного подавления радаров. Как было сказано выше, РЛС способна фиксировать отраженное от целей «эхо» собственного сигнала и отображать обнаруженные цели на экранах индикаторов в виде отметок. Однако станция РЭБ способна, например, создавать фальшивое «эхо», и тогда вместо отметки на определенной дальности отобразится длинная полоса. Если же помехи очень интенсивны, радар и вовсе может перестать отображать полезную информацию, и изображение помехи займет весь экран. Согласно отчету британского института RUSI, примерно так и выглядели экраны РЛС старых украинских ЗРК в первые дни после начала российской военной операции в феврале 2022 года. Однако против станций РЭБ существует множество приемов борьбы, и их эффективность зависит как от качества используемой техники, так и от мастерства атакующих и защищающихся.

close 100% Характерные примеры экранов РЛС

1) Эталонное изображение без помех. 2) Умеренные помехи. 3) Радар практически не функционален из-за помех. The Aviationist/Сибирский федеральный университет

Если обнаружение работающего радара требует сложных технических средств и навыков, то пуск крупной зенитной управляемой ракеты хорошо виден невооруженным взглядом за многие десятки километров днем и примерно за 150 километров ночью. След густого дыма, протянувшийся за ракетой, мгновенно демаскирует позицию и является самым надежным индикатором того, что на ней расположена батарея, а не макет. Именно поэтому Служба безопасности Украины яростно отреагировала на прямую вебкам-трансляцию пусков ракет-перехватчиков в ночь с 15 на 16 мая и пообещала пресечь такие практики.

close 100% Учебные стрельбы батареи ЗРК «Бук mod.gov.az

Подобные уязвимости использовали отряды Wild Weasel. Вариантов тактики было много, но общий принцип оставался неизменным: один самолет (или группа) летел впереди и провоцировал расчет С-75 включить радар и пустить ракету, после чего другие члены тактической группы должны были уничтожить зенитный ракетный дивизион (или заставить его прекратить излучение, по военной терминологии – «выключить высокое напряжение»). По легенде, когда эта тактика была впервые предложена, летчик и офицер радиоэлектронной борьбы ВВС США Джек Донован счел ее эффективным методом самоубийства и ответил на это следующее: «То есть, я полечу с тобой, и нам придется подстрелить ЗРК прежде, чем он подстрелит нас? Ты, должно быть, издеваешься надо мной!». Последнюю часть фразы, «You gotta be shittin' me!», можно было бы адаптировать как «ты, должно быть, сбрендил», и с тех пор аббревиатура YGBSM стала неофициальным девизом всех «Диких хорьков».

close 100% Нашивки отрядов Wild Weasel USAF

Эта тактика была рискованной, но эффективной, а опытный летчик, увидев тянущуюся к нему с земли белую полосу, успевал совершить маневр уклонения. Так, фирменным маневром Wild Weasel был полет на средней высоте (в несколько километров), в ходе которого летчик активно искал визуально место пуска. Как только ракета стартовала с установки и летела вверх, самолет начинал пикировать вертикально вниз с набором скорости. В этом случае расчетная точка встречи оказывалась ниже земной поверхности, и автоматика комплекса направляла ракету в грунт (такого рода ошибки исправлены на современных ЗРК). Если же ракета продолжала полет, набранная при пикировании скорость позволяла уйти от нее маневром с высокой перегрузкой. В арсенале «хорьков» было множество приемов: выпустить по включившемуся радару Shrike, обозначить позицию ЗРК сигнальным дымом, отработать кассетными бомбами самостоятельно – причем во многих случаях сам факт пуска Shrike приводил к выключению радара, а после неудачной попытки сбить самолет замаскированную позицию все равно приходилось сразу менять. «Если после пуска ракеты установки за сорок минут не покидали район, то шансов уцелеть практически не оставалось», – вспоминал о своем опыте службы во Вьетнаме советник генерал-майор Александр Яковлев.

Боевая работа северовьетнамских расчетов ЗРК была крайне тяжелой и для ее описания в полной мере подходит фраза героя советской повести «А зори здесь тихие»: «Война — это не просто кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает».

Ветеран Вьетнамской войны, оператор ЗРК С-75 Нгуен Ван Фиет в интервью американскому Smithsonian Magazine описывает то противостояние как игру в кошки-мышки. К концу 1960-х годов на вооружение ВВС США была принята противорадиолокационная ракета (ПРР) AGM-78, гораздо более совершенная, «умная» и «злая». Она запоминала место работы радара, даже если операторы успевали выключить излучение, для ее запуска не нужно было разворачивать нос самолета к цели, но самое главное – ее дальность пуска была намного больше, чем у С-75. Поэтому, рассказывает Нгуен, операторы прибегали к хитростям. Они отслеживали самолет с помощью радара до тех пор, пока он не сближался до 45-50 километров. После этого излучение выключали (переводили передатчик с антенны на эквивалент), а офицеры рассчитывали вручную, где находится самолет на основании последней известной траектории, скорости и высоты. Когда, по расчетам, он оказывался на «убойной» дистанции в пару километров, РЛС заранее наводили в нужную точку, подключали передатчик к антенне и быстро атаковали цель. Даже это не могло гарантировать успех: однажды в такой ситуация батарея Нгуена Ван Фиета выстрелила по приближающемуся «Фантому» в упор, но промахнулась, зато мгновенно пущенная в ответ AGM-78 поразила позицию, убила осколками 22-летнего солдата и тяжело ранила самого Нгуена.

close 100% Самолет F-4G Wild Weasel с подвешенной противорадиолокационной ракетой AGM-78 USAF

Из опыта Вьетнамской войны можно сделать вывод: уничтожить зенитный ракетный комплекс с помощью ракет и самолетов крайне тяжело. Очень хорошо вооруженным и обученным ВВС США пришлось ради этого разработать особую тактику, реализовать которую могли лишь лучшие летчики, создать новый класс вооружения – и все равно вьетнамские ЗРК весьма успешно сковывали американскую авиацию и, хоть и несли потери, вовсе не были «отрядом смерти». Борьба с зенитными ракетами требовала постоянных учений и слаженной работы множества летчиков.

Против них не существует никакого «чудо-оружия»: ракеты, которую можно бы было пустить в сторону противника, чтобы она сама сделала всю работу. Ветеран «диких хорьков» подполковник ВВС США Дэн Хэмптон, участвовавший в войне против Ирака в 1991 году, говоря о ПРР AGM-88 HARM, гораздо более совершенной, чем предшественники, в шутку называет ее «пустой тратой точки подвески вооружения». Умные операторы ЗРК умеют противодействовать ПРР, и потому в войне 1991 года HARM часто пускали чтобы лишь напугать противника и заставить выключить излучение, после чего уничтожали позицию ЗРК обычными бомбами и ракетами.

Судьба Patriot

Безусловно, со времен Вьетнамской войны многое изменилось, и тот опыт нельзя механически переносить на современность. В арсенале ВС России есть и станции радиоразведки, и ПРР, и кассетные бомбы, а также баллистические и крылатые ракеты, дроны и множество другой техники. Однако и Украина опирается на масштабную разведывательную и техническую помощью западных стран. Например, если американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) заранее предупреждают Украину об активности российской авиации, это позволяет включать излучение радара Patriot вовремя, затруднив обнаружение заранее. Более того, украинские вооруженные силы активно используют надувные и деревянные макеты техники, гораздо более похожие на реальную, чем бамбуковые чучела, и найти настоящий выключенный комплекс Patriot среди множества муляжей может быть тяжело даже опытным разведчикам. В отличие от Северного Вьетнама, Украина может позволить себе прикрывать ценную американскую технику устаревшими советскими ЗРК малого и среднего радиуса действия – комплексами «Стрела-10», «Оса» и «Бук».

Наконец, расчеты украинских ЗРК наследуют практики и знания советских войск ПВО, которые очень тщательно изучили опыт Вьетнамской войны. Также стоит учесть, что Украину консультируют западные специалисты, которые изучили Вьетнамскую войну (и все последующие) не менее тщательно. Если украинские расчеты Patriot сумеют грамотно воспользоваться данными им материальными и интеллектуальными ресурсами, уничтожение этих ЗРК может стать по-настоящему сложной задачей.