МКС доживет до 30-х

Международная космическая станция «стареет», заявил глава NASA Билл Нельсон. Тем не менее, все страны-участницы программы МКС, кроме России, поддержали продление ее эксплуатации до 2030 года. Россия может выйти из проекта в 2028 году. После прекращения работы МКС на околоземной орбите смогут действовать станции, разработанные частными компаниями.

Все страны, участвующие в программе Международной космической станции (МКС), согласились продлить ее работу после 2024 года, сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«США, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства подтвердили, что поддержат продление работы станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддержит продление эксплуатации станции до 2028 года», — объявили в NASA.

Американские специалисты пообещали продолжить сотрудничество с партнерами по станции для обеспечения «бесперебойного присутствия на низкой околоземной орбите и безопасного и организованного перехода от космической станции к коммерческим платформам в будущем».

«Продление нашего пребывания на борту этой удивительной платформы позволяет нам пожинать плоды более чем двух десятилетий экспериментов, а также продолжать совершать еще большие открытия», — сказала Робин Гейтенс, директор отдела МКС в штаб-квартире NASA.

В пресс-релизе управления также говорится, что партнеры по МКС обязались «расширить деятельность этой уникальной платформы».

«Она стареет»

Тем не менее, Международную космическую станцию планируют снять с орбиты в 2030-2031 годах. Об этом объявил глава NASA Билл Нельсон, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям.

«Мы собираемся снять ее с орбиты, она стареет. Мы собираемся снять ее с орбиты в 2030-2031 годах», — сказал Нельсон.

По мнению главы NASA, в будущем на орбите будут работать частные компании. «Поэтому мы сейчас даем контракты нескольким коммерческим компаниям для создания коммерческих космических станций», — добавил он.

Ранее в NASA уже выражали уверенность, что частный сектор обладает достаточными техническими и финансовыми возможностями, чтобы создать альтернативу МКС.

«Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с частным сектором извлеченными уроками и опытом работы, чтобы помочь им разработать безопасные, надежные и рентабельные направления в космосе», — заявлял Фил Макалистер, директор космического агентства по сотрудничеству с частным сектором.

Согласно плану NASA, представленному в феврале 2022 года, станция начнет медленно снижаться в январе 2031 года и войдет в атмосферу, а ее обломки упадут в необитаемой части Тихого океана в районе Точки Немо (так условно обозначают место в Мировом океане, наиболее удаленное от суши).

Россия не останется на станции до 2030-го

В июле 2022 года Москва заявляла о намерении выйти из проекта после 2024 года, но точная дата не была определена. Позднее в «Роскосмосе» уточнили, что не будут спешить с выходом из проекта. 12 апреля 2023 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о продлении участия России в работе станции до 2028 года.

По словам Борисова, прекращение эксплуатации российского сегмента МКС должно быть синхронизировано с началом развертывания новой Российской орбитальной станции. Борисов утверждает, что российский аналог МКС построят к 2032 году, предварительно его строительство оценивается в 600 млрд рублей.

«Эскизный проект будет готов летом этого года... Новая орбита, новая радиационная обстановка позволят нам углубиться и освоить те технологии, которые необходимы будут для дальнего космоса, в частности для лунной программы», — рассказал глава «Роскосмоса».

В свою очередь главный конструктор Российской орбитальной станции Владимир Кожевников заверил, что на создание российского аналога МКС потребуется меньше денег, чем на создание и эксплуатацию Международной космической станции. В то же время он сказал, что пока рано говорить о сумме, которая потребуется на создание станции.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. С момента запуска станцию посетили 266 человек из 20 стран, она используется как многоцелевой исследовательский комплекс.

Станция является многомодульной и весит около 435 т (с пристыкованными кораблями вес может достигать 470 т). В работе МКС участвуют 14 стран: Россия, Канада, США, Япония и 10 государств — членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция).