«Сведение с орбиты отложено». Что происходит с грузовиком «Прогресс» на МКС

Космический грузовик «Прогресс МС-21», у которого неделю назад выявили разгерметизацию, пока не стали сводить с орбиты. В «Роскосмосе» утром 18 февраля сообщили, что корабль отстыковали от МКС, развернули, отсняли поврежденное место и не нашли визуальных повреждений. В связи с этим его дальнейшее сведение с орбиты отложили. Не исключается, что «Прогресс» вернут на станцию для дальнейшего исследования. Разгерметизацию грузовика выявили 11 февраля. Из-за этого перенесли старт с Земли беспилотного «Союза МС-23». Он должен был вернуть экипаж МКС на Землю 20 февраля.

«Роскосмос» отложил сведение с орбиты поврежденного космического грузовика «Прогресс МС-21». Об этом госкорпорация сообщила в своем Telegram-канале.

«Сведение «Прогресса МС-21» с орбиты отложено. Государственная комиссия сегодня примет решение по дальнейшей программе полета корабля», — говорится в сообщении.

Как пояснили в «Роскосмосе», после отстыковки «Прогресса» от модуля «Поиск» на МКС поверхность корабля отсняли и не обнаружили визуальных повреждений.

Сейчас в российском космическом агентстве рассматривают два варианта дальнейших действий. Первый — продолжение сведения грузовика с орбиты. Второй — возвращение «Прогресса МС-21» обратно к МКС и стыковка с российским модулем «Причал» для выявления причины разгерметизации системы терморегулирования корабля.

Утром 18 февраля «Роскосмос» сообщил, что космический грузовик успешно отстыкован от российского сегмента МКС. После того, как «Прогресса МС-21» в 5.26 18 февраля отошел от космической станции, космонавты с помощью системы телеоператорного управления развернули корабль и сфотографировали место повреждения.

Место «Прогресса» на стыковочном узле должен занять беспилотный корабль «Союз МС-23» — изначально его планировали запустить к станции 20 февраля, но затем глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что старт отложили до первой декады марта.

Конкретную дата запуска беспилотного «Союза МС-23», который должен вернуть космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта НАСА Фрэнка Рубио на Землю, определят в ближайшие дни.

Перед отстыковкой «Прогресса» Прокопьев и Петелин расконсервировали корабль, выполнили демонтаж воздуховода, сняли быстросъемные винтовые зажимы со стыка, закрыли переходные люки между кораблем и модулем «Поиск», проконтролировали их герметичность. Также космонавты провели тренировку по построению ориентации для видеосъемки внешней поверхности корабля и его уводу в телеоператорном режиме управления на бортовом тренажере.

Что случилось с «Прогрессом» и «Союзом»

Проблемы с российскими космическими кораблями на Международной космической станции начались в конце 2022 года. 15 декабря экипаж пристыкованного к МКС «Союза МС-22» доложил, что сработал диагностический датчик и в системе охлаждения корабля начало падать давление.

На кадрах с трансляции NASA было видно, что из корабля в открытый космос бьют струи технической жидкости. Из-за нарушения в системе терморегулирования на корабле начала расти теспература. СМИ сообщали, что она доходила до 50 градусов Цельсия, но в «Роскосмосе» опровергали эту информацию — по данным госкорпорации, температура оставалась в рабочем диапазоне и не причиняла неудобств экипажу.

После того как космонавты с помощью внешнего манипулятора провели съемку поврежденного участка обшивки корабля, в ЦУПе смогли найти место утечки на радиаторе системы охлаждения. С самого начала специалисты предполагали, что разгерметизация произошла из-за столкновения с метеороидом — маленьким осколком минерала или космического мусора.

Впоследствии эта версия подтвердилась — в госкомиссии пришли к выводу, что причиной утечки стал удар осколком на скорости около 7000 м/с. В итоге экспедицию экипажа МКС продлили, а в «Роскосмосе» начали готовиться к отправке за ним 20 февраля беспилотного корабля «Союз МС-23».

Однако старт пришлось перенести — 11 февраля выяснилось, что контур грузового корабля «Прогресс МС-21», который должен завершить свой полет в составе Международной космической станции 18 февраля, также разгерметизирован.

Борисов подчеркивал, что неполадки на двух разных кораблях похожи, но их причины могут быть совершенно разными. «Прогресс» изолировали от основного объема МКС.