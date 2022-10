«Умным быть недостаточно». От чего зависит успех в жизни

— Какое определение вы даете интеллекту?

— Интеллект — это инструмент мышления. Мы все знаем тесты на интеллект, его можно измерить с помощью определенного набора стандартных познавательных задач, например, теста Айзенка.

— Во время выступления на конгрессе «Humanities vs Sciences & the Knowledge Accelerating in Modern World: Parallels and Interaction», организатором которого выступил МФТИ, а соорганизатором Психологический институт РАО, вы говорили о том, что саморегуляция важнее интеллекта. Почему?

— Интеллект – это, конечно, важно. Но гораздо важнее, насколько мы можем управлять тем ресурсом, который у нас есть. Я бы сказал, что для достижения успеха в жизни умным быть недостаточно.

Было проведено довольно много исследований, которые показывают, что люди даже с высоким интеллектом, к сожалению, не всегда социально успешны. Одно из объяснений связано с тем, что мы не всегда можем правильно применить свои ресурсы, вовремя «собраться», быстро среагировать на изменения. Поэтому мы говорим о важности саморегуляции.

— Есть доказательные исследования о том, что что люди с развитой саморегуляцией более успешны в жизни?

— Да. Лонгитюдные исследования, в которых на протяжении многих лет прослеживается развитие, жизнь человека, убедительно показали, что не интеллект оказывает решающее влияние на то, что будет с человеком много лет, а именно его способность к саморегуляции.

— Саморегуляция — это способность концентрироваться на какой-то задаче, внимательность?

— Да, можно сказать и так, это своего рода самодисциплина. В чем принципиальная разница между интеллектом и саморегуляцией? На интеллект повлиять кардинально мы не можем. Саморегуляция — это то, что развивается, что человек может изменить, сам или при поддержке специалиста.

— Как оценить свой уровень саморегуляции?

— Существуют тесты, которые направлены на различные компоненты саморегуляции.

Они не содержат вопросов, — это некоторые ситуации, в которых человек должен продемонстрировать наличие того или иного компонента саморегуляции. Это либо память, — вербальная, невербальная, кратковременная, долгосрочная — либо умение быстро переключиться, либо способность сдерживать свои импульсы, эмоции.

Например, ребенку сообщают, что сейчас будут упаковывать ему подарок и просят не смотреть на то, как это происходит. Для детей это сложная задача в дошкольном возрасте, и она показывает степень владения ребенка собой, насколько несмотря на желание следовать своему интересу, ребенок может следовать инструкции взрослого.

Или известный для всех тест с зефиринками: ребенок может съесть одну сейчас или подождать и съесть две. Ребенок с высоким уровнем развития саморегуляции сможет справиться с сиюминутным желанием и получить больше потом.

— Как развить у себя саморегуляцию?

— Есть несколько видов деятельности, которые гармонично развивают саморегуляцию. Это, например, занятия спортивной деятельностью. Тело — это первое, что человек вообще начинает контролировать. В игровых видах спорта очень хорошо развивается саморегуляция, так как они предполагают умение управлять своим поведением и координировать его с поведением других для достижения общей цели.

Не менее важна не спортивная игровая деятельность. Ведь благодаря ей впервые ребенок учится переходу от реального к воображаемому миру, учится принимать роль и действовать в соответствии с нею по определенным правилам, учитывать сюжет игры и, соответственно, роли других детей.

Саморегуляцию развивают и традиционные виды досуга как, например, совместное чтение. Только через совместное обсуждение содержания ребенок начинает задумываться, осмыслять сюжет, занимать позицию наблюдателя, а не только идентифицировать себя с героем того или иного произведения.

— А что делать взрослым?

— Ответ будет таким же – включаться в различные виды деятельности, которые предполагают рефлексивное отношение, предполагает переключение между ситуациями и необходимость действий по правилам.

Можно сказать, что вся культура – это система норм и правил, освоение которых безусловно повышает нашу регуляцию, умение управлять собой. Нам в каждой ситуации нужно задумываться, как вести себя, что можно, а что нельзя, что подумают или почувствуют другие люди. Поэтому чтение книг, посещение выставок, театральных постановок – все это способствует развитию умения управлять своим поведением.

Конечно, существуют когнитивные цифровые тренажеры, чтобы поддерживать уровень развития памяти и внимания, но, к сожалению, основная сложность в их использовании связана со слабым переносом освоенных цифровых навыков в реальную жизнь человека.

— Какая деятельность не способствует развитию саморегуляции?

— Например, бесконтрольное использование цифровых устройств. Оно наносит вред как детям, так и взрослым. Контент, который предполагается в гаджетах, способствует быстрому переключению внимания, и развитию скорости реакции. Но что касается памяти и умения сдерживать сиюминутные порывы, то здесь все с точностью наоборот.

— Может ли уровень саморегуляции снизиться с течением времени?

— Конечно, может снизиться, если его не поддерживать. Откажитесь от тех видов деятельности, которые направлены на развитие, не читайте, не ходите по музеям, не занимайтесь спортом, начните проводить все свое свободное время за экраном смартфона, и привычка ставить и достигать цели будет, скорее всего, утрачена.

Важно развивать уровень саморегуляции с самого детства, потому что потом с этим могут возникнуть проблемы. Согласно результатам нашего исследования, у детей, у которых была сформирована зависимость от гаджетов в 5-7 лет, в школе проблемы с саморегуляцией только усугубляются. Время в смартфоне они проводят только больше.

Мы каждый год проводим опросы, в которых принимают участие десятки тысяч родителей дошкольников, и больше 90% взрослых дают ребенку в руки смартфон и осознают, что ребенок сутками проводит время в гаджете.

— Сколько в среднем дошкольнику рекомендуется проводить экранного времени в сутки?

— Можно сказать, что это час в день. Но, конечно, важно, чтобы взрослый был причастен хотя бы к обсуждению того, что происходит на экране. Такое обсуждение может снизить негативное воздействие на ребенка.

— К каким проблемам может привести чрезмерное использование гаджетов?

— У детей это снижение темпов развития воображения, эмоций, речи. Проблема использования информации в современном ее виде состоит в том, что она носит бессистемный характер, не структурирована, а значит не усваивается. Ее авторство не понятно и потому не может переживаться личностно в сравнении с книгой, которая является индивидуальным общением.

Мы видим, что те дети, которые много проводят времени в гаджетах, к сожалению, хуже понимают эмоции, ведь и эмоции социальны по природе, для их освоения детям нужно реальное общение со сверстниками и взрослыми.

— Вы говорите, что гаджеты влияют на саморегуляцию и снижает ее. Какой механизм за этим стоит?

— Что важно для производителей игр? Чтобы ребенок максимально долго был в цифровой игровой ситуации. А что сделать для того, чтобы он был в ней как можно дольше? Нужно создать ребенку переживание успеха. А как его создать? Если он быстро нажимает на кнопки, то ему говорят, какой он молодец, как здорово у него все получается. Такие игровые ситуации для детей становятся личностно значимыми. И дальше эту ситуацию очень тяжело изменить, ведь чтобы добиться успеха в реальной жизни, ребенку нужно потратить много часов.

— Вы сейчас исследуете саморегуляцию?

— В рамках исследовательского проекта «Растем вместе», запущенного в целом ряде регионов по инициативе факультета психологии МГУ, Психологического института Российской академии образования, мы исследуем, что в большей степени влияет на развитие детей в дошкольном возрасте, и как это потом сказывается на их жизни в школе.

Оказалось, что саморегуляция – один из важнейших факторов освоения математических навыков, речи, социального развития. Наше исследование позволяет увидеть сильные стороны детей и помогает вовремя скорректировать сложности в развитии. Мы благодарны всем педагогам и психологам, родителям, и, конечно, самим детям, которые принимают активное участие в проекте.