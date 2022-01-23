«Идущие на смерть». Как австралийский летчик нарушил приказ и спас сотню солдат

Битва за Рабаул стала единственным полноценным успехом японцев в войне за Новую Гвинею. В ходе сражения превосходящие японские силы разгромили неготовый к обороне австралийский гарнизон. В этой битве прославился командир звена Джон Лерю, который нарушил приказ, отказался бежать с острова и спас многих военнослужащих Королевских ВВС Австралии.

80 лет назад армия и флот Японии вторглись на территорию Австралии, высадившись у порта Рабаул, что стало первым в истории случаем захвата австралийской территории. Победа в этой битве позволила японцам обезопасить свою крупную военно-морскую базу на Каролинских островах, а также создала угрозу критически важным для союзников коммуникациям между Австралией и Соединенными Штатами.

Порт Рабаул находился не на территории материковой Австралии, а на новогвинейском острове Новая Британия. Первоначально это была немецкая колония, но в ходе Первой мировой войны войска Британской империи захватили его и сделали частью австралийской Территории Новая Гвинея. И если каждое поколение европейцев в ту эпоху было свидетелем кровопролитных войн, то для жителей мирной Австралии война и вторжение стало шоком.

Австралийские вооруженные силы были не готовы к полномасштабной войне с Японией, которая отчаянно нуждалась в захвате новых территорий, богатых природными ресурсами. На фоне этого сам Рабаул считался командованием союзников не очень важной целью, поскольку годился лишь в качестве наблюдательного пункта. По этой причине порт защищал всего один батальон регулярной армии численностью 700 человек.

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Дополнительно на острове был размещен батальон Австралийских имперских сил, по сути, ополчения, а также новогвинейские стрелки-добровольцы. В сумме австралийские силы насчитывали около 1400 человек. Королевские ВВС Австралии на аэродроме Лакунай располагали лишь десятью учебно-боевыми истребителями CAC Wirraway с малым боезапасом и плохой скороподъемностью, и четырьмя легкими бомбардировщиками Hudson.

Японцы выделили для захвата порта более пяти тысяч солдат. Незадолго до начала высадки около сотни самолетов разбомбили аэродром и береговую артиллерию австралийцев, а Mitsubishi Zero в ходе воздушного боя уничтожили почти все истребители. Один из австралийских солдат вспоминал это так: «Мы сидели у наши орудий, потрясенные разгромом, который наблюдали».

Чтобы уязвить защитников, японские летчики начали выполнять фигуры высшего пилотажа над разбомбленным аэродромом.

Командир крыла (воинское звание в авиации Британской империи) Джон Лерю, возглавлявший австралийские ВВС на острове, отрапортовал в штаб на материке, что два оставшихся Wirraway бесполезны для обороны и попросил прислать еще истребителей. Штаб на это ответил, что обязательно бы прислал новые самолеты, если бы они у него были. Поэтому, посовещавшись с другими офицерами, Лерю передал в штаб «идущие на смерть приветствуют тебя», традиционную фразу римских гладиаторов.

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Поскольку почти все самолеты были уничтожены, Джон Лерю получил два распоряжения: превратить весь личный состав в пехотинцев и отправить их в помощь обороне, а самому спасаться бегством и принять командование другой эскадрильей. Командир крыла проигнорировал оба этих приказа. На первый он ответил, что обученным летчикам можно найти лучшее применение, чем бросить их в отчаянную попытку отразить десант. Второй он просто проигнорировал, поскольку уцелевший бомбардировщик Hudson мог эвакуировать не только его, а многих подчиненных. Еще до высадки японских солдат, 22 января, 96 человек под командованием Лерю покинули остров на его бомбардировщике и на летающих лодках, вызванных с базы неподалеку. Продуманная эвакуация привела к тому, что лишь трое служащих ВВС попали в плен.

Австралийские наземные силы попытались встретить вражеские войска неподалеку от берега и предприняли несколько попыток их отбросить, но силы были неравны. Аэродром Лакунай был захвачен через несколько часов после высадки, еще до разгрома австралийских войск – просто потому что у них не было возможности организовать сплошной фронт, преграждающий путь. Рабаул был потерян, и, оказавшись в безнадежной ситуации, командующий обороной подполковник Джон Скэнлан отдал приказ «каждый сам за себя». Солдаты образовали независимые группы и, объединившись с гражданскими, стали прорываться в джунгли. За день австралийцы потеряли 28 человек убитыми, а японцы — 16, и около 50 ранеными.

В джунглях острова Новая Британия бойцы могли скрываться довольно долго, но командование предварительно не распорядилось готовиться к партизанской войне. Без снабжения, в особенности, медикаментами, здоровье солдат угасало с каждым днем, а японские патрули расклеивали листовки, на которых было написано

«вы не найдете здесь еды и не сбежите с этого острова, вас ждет лишь голодная смерть, если вы не сдадитесь».

Поэтому около тысячи австралийских солдат сдались, но далеко не всем из них повезло выжить. 160 человек японцы закололи штыками, а в июле 1942 года около тысячи пленных военных и гражданских погибли во время транспортировки из Рабаула в Японию, когда их корабль потопила американская подводная лодка USS Sturgeon, экипаж которой не знал, кто находится на судне. Некоторые солдаты, которые не сдались, затем служили в качестве береговых наблюдателей и передавали командованию информацию о передвижении вражеских кораблей.

Японские историки считают, что битва за Рабаул стала единственной операцией новогвинейской кампании, которая закончилась полным успехом. Японцы быстро восстановили аэродром и порт, Рабаул стал крупнейшей японской базой в регионе. Примечательно, что несмотря на дальнейшее поражение в битве за Новую Гвинею, японцы удерживали Рабаул вплоть до самой капитуляции в 1945 году. На острове Новая Британия до сих пор можно найти следы японской оккупации: окопы, оборонительные тоннели, оружие и части самолетов.