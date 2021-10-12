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Наука

«Аналог чашки кофе». Курение табака восходит к каменному веку

Американские археологи выяснили, что люди употребляли табак еще 12 тысяч лет назад

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Обугленные семена табака, обнаруженные в древнем очаге на участке Вишбоун, штат Юта

Обугленные семена табака, обнаруженные в древнем очаге на участке Вишбоун, штат Юта

Duke et al./Natural Human Behaviour
Обугленные семена дикого табака Nicotiana rustica, обнаруженные американскими археологами в очаге возрастом свыше 12 тыс. лет, отодвигают дату первого известного употребления табака человеком на 9 тыс. лет назад, в плейстоцен, когда по Земле еще бродили мамонты, а также указывают на то, что люди пристрастились к этой привычке вскоре после прибытия в Америку 13-16 тыс. лет назад.

Обугленные семена дикого табака, найденные в древнем очаге на территории американского штата Юта, в котором разводили огонь и готовили пищу охотники-собиратели, позволяют предположить, что люди употребляли табак еще 12300 лет назад, то есть задолго до того, как в Северной и Южной Америке развилось сельское хозяйство. Соответствующая статья опубликована в журнале Nature Human Behavior.

Сегодня табакокурением злоупотребляет около миллиарда человек по всему земному шару. Табачные изделия, содержащие никотин, изготавливают из листьев травянистых культурных растений вида Nicotiana tabacum семейства паслёновых (Solanaceae). Эта культура возделывается в промышленных масштабах (наряду с более сильнодействующим видом N. rustica) и является результатом одомашнивания на протяжении тысячелетий диких видов табачных растений, произраставших в Америке. Табак использовался коренными народами этого континента из-за его психоактивных свойств задолго до прибытия туда европейских поселенцев. Всего известно от 75 до 95 видов рода Nicotiana.

«Табак, возможно, оказал большее влияние на глобальные исторические процессы, чем любое другое психоактивное вещество, однако вопрос о том, насколько глубоко простираются его культурные связи, остается предметом дискуссий», — отмечается в новом исследовании.

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Археологи во время раскопок на участке Вишбоун, штат Юта

Археологи во время раскопок на участке Вишбоун, штат Юта

Duke et al./Natural Human Behaviour

По словам Дарона Дьюка, ведущего автора статьи и главы Far Western Anthropological Research Group, Inc., очаг на участке «Вишбоун» в Пустыне Большого Соленого озера в штате Юта был обнаружен в 2015 году во время плановых археологических раскопок. Утиные кости и вещи, найденные у этого очага, указывают на то, что им, вероятно, пользовалась небольшая группа людей в течение нескольких ночей. Дьюк и его коллеги изучили это место, содержащее каменные артефакты и кости, и уже по возвращению в лабораторию ботаник группы нашел семена. Для этого исследователи использовали метод, называемый флотацией, — они погружали смесь в воду, чтобы отделить органический материал от неорганического. При флотации пузырьки газа или капли масла прилипают к плохо смачиваемым водой частицам и поднимают их к поверхности. Семена были слишком малы, чтобы получить их надежную датировку непосредственным образом, однако датировка трех образцов ивовых углей из очага указывает на то, что люди каменного века разводили здесь огонь примерно 12300 лет назад.

В те времена на месте нынешней пустыни простирались озера и болота, здесь обитали дикие животные, за которыми и охотились древние люди. Наконечники копий из обсидиана, найденные в очаге и изготовленные явно не здесь, говорят о том, что эти люди перемещались на большие расстояния, чтобы поохотиться на крупную дичь.

Группа исключила возможность того, что семена могли попасть в очаг естественным путем — через содержимое желудков уток или других водоплавающих птиц, кости которых также были найдены на этом участке, либо в результате использования табачных растений в качестве топлива. Дьюк считает, что оба таких сценария маловероятны. Он объяснил, что табачные растения токсичны, и их не едят птицы или животные. Кроме того, табак не растет у озер и болот, поэтому его наверняка привезли откуда-то еще. В нем также содержится очень мало древесины, чтобы послужить топливом для костра. Исследователи изучили содержимое обнаруженных желудков птиц, и их анализ показал, что в основном они содержали любимые утками водоросли. Кроме того, группа также извлекла из очага несколько других типов семян — это означает, что люди, построившие очаг, вероятно, принесли с собой мешочки с важными для них растениями. Ближайшее место обитания табака могло находиться в предгорьях в 13 км отсюда.

Сами семена табака не содержат никотина, однако их присутствие в очаге говорит о том, что люди, скорее всего, использовали те части растения, что обладают опьяняющим эффектом, — листья и стебли.

Возможно, предположили авторы исследования, этот табак жевали, сплевывая семена в огонь, или даже курили. До этого открытия остатки никотина на старинных курительных трубках показывали, что первые потребители табака жили в Северной Америке около 3300 лет назад.

Результаты нового исследования говорят о том, что табак использовался людьми за тысячи лет до того, как был одомашнен. По словам Дьюка, вполне вероятно, что люди «играли с растениями», которые казались им полезными, на протяжении тысячелетий до появления сельского хозяйства: «Это могло быть каким-то аналогом нашей утренней бодрящей чашки кофе. Почему бы и нет?»

Табак входит в длинный список натуральных продуктов, включающий кофе, чай, алкоголь, опиаты и многие психоделические растения и грибы, которые люди использовали на протяжении веков как способ изменить свое психическое состояния. Когда древние люди впервые прибыли в Америку, они лишились доступа к своим прежним опьяняющим веществам из Азии и, вероятно, начали обследовать местную флору на предмет нужных им свойств — не только для еды. По словам Дьюка, как только они открыли табак, он, «вероятно, стал частью их жизни, когда они заселили континент».

Новое исследование поможет ученым понять, что же в конечном счете привело древних людей к использованию, выращиванию и, в конечном итоге, одомашниванию табачных растений.

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