Ученые нашли упоминание Америки в миланской хронике, написанной до Колумба

Анализ редкого документа показал, что в средневековой Италии существовали слухи о далекой земле на западе, именуемой Маркалада. Судя по всему, речь идет о Северной Америке, которую посещали викинги, что меняет наш взгляд на путешествие Колумба, совершенное намного позже.

Итальянский ученый из Миланского университета открыл необычный факт, который помещает Великие географические открытия и плавание Христофора Колумба в несколько иной контекст. В научном журнале Terrae Incognitae вышла статья за авторством Паоло Кьезы, который проанализировал древний итальянский текст Cronica universalis, что переводится как «Всеобщая хроника».

В документе, открытом в 2013 году, миланский монах Гальванеус Фламма, живший в 1283-1345 годах, упоминает некую землю под названием Маркалада (Marckalada), расположенной к западу от Гренландии.

В этом названии можно узнать Маркланд, который упоминается в исландских источниках и обычно идентифицируется учеными как атлантическое побережье Северной Америки.

Дело в том, что викинги активно осваивали северную Атлантику. Древние скандинавы хорошо знали Гренландию — Эйрик Рауди, известный мореплаватель, был приговорен к трехлетнему изгнанию из Исландии. Исполняя приговор, он отправился на запад и поселился в Гренландии, живя там отшельником. По возвращении из ссылки он стал побуждать жителей Исландии колонизировать эту землю и дальше осваивать океан. По легендам, его сын Лейф продолжил дело отца, посетил территорию западной Канады и заложил там поселения. Сказания о таинственных далеких землях есть у разных народов, но во второй половине XX века археологи нашли поблизости от Ньюфаундленда следы скандинавского поселения.

Гальванеус жил в Милане и был тесно связан с семьей Висконти, правившей тогда городом. Помимо важных свидетельств о городской жизни, он оставил сочинения на другие темы — правда, к рассказам о событиях за пределами Милана он относился безо всякой критики. По задумке, «Всеобщая хроника» должна была стать историческим трудом обо всем мире, от Сотворения до эпохи Гальванеуса, но не была закончена. Понимание этого произведения затрудняет также тот факт, что его подлинник не сохранился, а переписчик был вынужден иметь дело с разрозненными записками с кучей опечаток, ошибок и заметок на полях.

Упоминание Маркалады содержится в третьей книге, где автор делает широкий географический экскурс, рассказывая о Дальнем Востоке, Арктике, островах в Атлантике и Африке. Гальваниус ссылается на других современных ему книжников, а также на рассказы путешественников. Как было принято в то время, между историческими событиями, библейскими мифами и прочими легендами не проводится никакой грани. Так, рассказывая о северной климатической зоне, автор пишет следующее.

«Моряки, которые часто бывают в морях Дании и Норвегии, говорят, что к северу, за Норвегией, находится Исландия; дальше впереди есть остров под названием Гроландия, где Полярная звезда остается позади вас, на юге. Правитель этого острова — епископ. На этой земле нет ни пшеницы, ни вина, ни фруктов; люди живут за счет молока, мяса и рыбы. Они живут в подземных домах и не решаются громко говорить или шуметь, опасаясь, что дикие звери услышат и поглотят их. Здесь обитают огромные белые медведи, которые плавают в море и привозят на берег моряков, потерпевших кораблекрушение. Здесь живут белые соколы, способные к дальним перелетам, которых отправляют к императору Катая. Дальше на запад есть другая земля, называемая Marckalada, где живут гиганты; на этой земле есть здания с такими огромными каменными плитами, что никто не мог бы построить из них, кроме огромных гигантов. Там также есть зеленые деревья, животные и множество птиц. Однако ни один моряк так и не смог узнать что-либо наверняка об этой земле или о ее особенностях».

Наибольшую часть этого сообщения филологи идентифицируют как ссылку на рассказы Марко Поло, самого авторитетного средневекового путешественника. Однако текст после упоминания Катая не принадлежит Марко Поло, а написан, по видимому, со слов других мореплавателей. В отличие от информации об Исландии и Гроландии, новости о Маркаладе , по общему признанию, расплывчаты: есть слухи, но ничего нельзя сказать наверняка.

Остается загадкой, о каких моряках идет речь: Милан расположен далеко от моря. Скорее всего, Гальваниус общался с генуэзцами. Это подтверждается тем, что он знает о генуэзской экспедиции в Эфиопию, отплывшей в 1291 году. Также непонятно, почему упоминаний о Маркладе нет ни в одном источнике из самой Генуи.

Автор современного исследования предполагает, что моряки сами не очень верили в подобные истории, но могли рассказать байку о далеких землях ради привлечения внимания или коммерческой выгоды: поднять свой авторитет или собрать деньги на экспедицию.

Тем не менее, все ранее известные письменные источники, в которых упоминается Маркланд, происходят из северной Европы и имеют скандинавское происхождение. Именно поэтому, несмотря на путешествия викингов, можно говорить об открытии Колумбом Америки — их информация не получила никакого распространения, и даже для самих скандинавов не играла большой роли. Маркланд упоминается всего в четырех сохранившихся документах. Филолог Паоло Кьеза же показывает, что слухи о существовании Америки могли циркулировать по всей Европе задолго до испанской экспедиции 1492-1493 годов.