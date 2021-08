«Я просто не знаю, как так получилось»: специалист по правде попался на лжи

Научное исследование американского психолога-бихевиориста из Университета Дьюка Дэна Ариэли о проблемах лжи и статья на ту же тему, написанная вместе с четырьмя соавторами, вышли еще в 2012 году. В них на основе статистических данных изучались особенности поведения лгунов и рассказывалось о возможных способах борьбы с неправдой. Работа получила высокие оценки, а книгу даже использовали в правительственных учреждениях США. Однако спустя девять лет стало известно, что приведенная Ариэли статистика была просто выдумкой. Сам автор утверждает, что ему об этом не было известно в момент написания книги.

Дэн Ариели — настоящая суперзвезда среди бихевиористов. Его исследования честности, обмана и иррациональности выглядят «чрезвычайно талантливо и наглядно», говорил американский ученый-бихевиорист Юджин Димант из Пенсильванского университета. Они оказали огромное влияние как на исследования по психологии, так и на государственную политику. Ариэли — основатель Центра ретроспективных исследований в Университете Дьюка, он написал три бестселлера по версии New York Times и регулярно выступает на престижной конференции TED Talks.

В 2012 году Ариэли вместе с Максом Базерманом, Франческой Джино, Ниной Мазар и Лизой Шу опубликовал в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) статью про то, как подтолкнуть людей к тому, чтобы они были более честными. Авторы пришли к выводу, что испытуемых нужно просить подтвердить правдивость информации до того, как они ее предоставят, а не после, — тогда люди с большей вероятностью будут честны. Эти результаты, согласно самой статье, были получены в ходе трех экспериментов — два из них проводились в лаборатории под руководством Базермана, Джино и Шу, а третий основывался на данных страховой компании, с которой были связаны Ариэли и Мазар.

Некоторые исследователи позже попытались, но не смогли воспроизвести результаты лабораторных тестов. Но самые серьезные сомнения вызвало исследование на тему автострахования. В ходе него страхователям было предложено самостоятельно сообщать, сколько миль они проехали. Клиентов попросили подписать заявление в специальной форме отчетности, в котором говорилось: «Я обещаю, что предоставляемая мной информация верна». У половины форм это уведомление было вверху, а у половины — внизу. Всего заявления о честности в верхней или нижней части формы подписали 13 488 клиентов. Все владельцы автомобилей ранее уже передавали показания своих счетчиков-одометров страховой компании, что предоставило базовый уровень для новых данных (время, прошедшее между базовыми показаниями и экспериментом, варьировалось для каждого клиента).

И вот Ариэли и Мазар как бы обнаружили закономерность: если клиентов просили подписать заявление в верхней части формы, то количество миль, о которых они сообщали самостоятельно, увеличивалось на 10,25% по сравнению с милями, указанными в формах, где заявление было подписано внизу. При этом чем больше миль проехала машина, тем дороже стоила страховка. Исследователи пришли к выводу, что подписание заявления о правдивости в верхней части формы приводило к тому, что люди становились честнее — и, таким образом, платили более высокие страховые взносы.

Благодаря более чем 400 ссылкам в Google Scholar эти результаты распространились повсюду. Однако 17 августа 2021 года Лейф Нельсон, Джо Симмонс и Ури Симонсон, которые ведут блог под названием Data Colada, опубликовали статью, основанную на работе группы анонимных исследователей, с анализом того, что они считают доказательствами мошенничества. Есть несколько проблем, вызывающих удивление, но особенно заметны две: количество миль, о которых сообщают страхователи, и способ, которым эти числа якобы были записаны.

В случайной выборке автомобилей можно было ожидать, что количество миль, пройденных каждым автомобилем, распределится по колоколообразной кривой «нормального распределения». Некоторые машины ездят очень часто, некоторые — очень редко, но большинство будет где-то посередине между этими крайностями. Однако в эксперименте 2012 года количество пройденных миль следует равномерному распределению: 10 000 миль проехало примерно столько же автомобилей, сколько проехало от 40 000 до 50 000 миль, и ни одна машина не проехала более 50 000 миль. Нельсон, Симмонс и Симонсон предполагают, что использовался генератор случайных чисел, чтобы к исходным показаниям, представленным заказчиками, добавить значения от нуля до 50 000.

«Теория генератора случайных чисел» подкрепляется и второй неувязкой с данными. Многие люди, когда их просят написать большие числа, округляют их до ближайших десятков, сотен или тысяч. Это можно увидеть по данным исходных показаний одометра: почти 25% пробегов заканчиваются нулем. Но в «эксперименте» каждая последняя цифра в отчетах о пробеге от нуля до девяти представлена с одинаковой частотой. Люди склонны округлять числа, а вот генераторы случайных чисел — нет.

Все пять членов первоначальной исследовательской группы признают, что данные в их исследовании были сфабрикованы, но валят вину друг на друга. «Мы начали наше сотрудничество с позиции предполагаемого доверия, но не все этого доверия заслуживали. Урок выучен», — написала Лиза Шу в Twitter, однако отказалась от дальнейших комментариев прессе.

Имя самого Ариэли фигурирует в качестве создателя электронной таблицы Excel, содержащей данные. Но он утверждает, что просто не помнит формат исходных данных, и предполагает, что мог скопировать и вставить в электронную таблицу числа, полученные от коллег. Одно из объяснений состоит в том, что страховая компания или третье лицо, которое собирало данные от ее имени, сфальсифицировало эти числа. Речь о страховой компании Hartford из Коннектикута, которая предоставила отчеты для эксперимента.

По утверждению Ариэли, данные были собраны страховой компанией, но у него больше нет записей о взаимодействии с ней, которые могли бы показать, в какой момент дела пошли не так. «Мне жаль, что у меня это все не сохранено, — заявил Ариэли в интервью журналу Science. — Я просто не знаю, как так получилось».

Ариэли потребовал отозвать научную статью, как и некоторые из его соавторов. И он уверен, что его ошибка была непреднамеренной. «Я не идиот. Это мошенничество очень легко выявить. Я не сфабриковал данные, — настаивает он. — Я готов пройти тест на полиграфе, чтобы доказать это».

Между тем Ариэли выразил надежду, что основная идея его исследования все же верна, и указал на другие похожие эксперименты. Его точку зрения должны подтвердить также новые тесты, проведенные в Великобритании, результаты которых еще не опубликованы. По его словам, данным за 2012 год «нельзя верить», однако «все еще остается вопрос, верен ли сам принцип, лежащий в основе всего этого».

Администрация президента Барака Обамы в 2016 году рекомендовала добавлять «заявления о честности» в качестве «нефинансового стимула» для повышения правдивости ответов, например, в отношении налоговых деклараций. Правительство Канады также потратило тысячи долларов, меняя свои налоговые формы. Страховая компания Lemonade наняла Ариэли в качестве «главного специалиста по поведению». Но некоторые более поздние исследования показали, что предварительное «заявление о честности» не побуждает людей быть более правдивыми, а в одном случае экспериментаторы даже пришли к выводу, что это приводит к большему количеству лживых ответов. Тем временем начала просачиваться информация о странностях с другими статьями Ариэли — он либо не мог предоставить исходные данные, либо ссылался на данные, которых в действительности не существовало.