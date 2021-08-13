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Наука

В пандемию рождаются дети с низким интеллектом

Ученые рассказали о последствиях ограничений в пандемию для мозга новорожденных

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У детей, рожденных в пандемию, понижен интеллект, выяснили ученые из США — у малышей проблемы с вербальными, моторными и прочими навыками. Наиболее вероятная причина этого — отсутствие взаимодействия с внешним миром и нехватка внимания родителей, вынужденных разрываться между работой из дома и заботой о ребенке. Первые годы жизни крайне важны для когнитивного развития, и сегодняшние проблемы могут иметь далеко идущие последствия, предупреждают исследователи.

Пандемия COVID-19 привела к закрытию детских садов, школ, игровых площадок, образовательных и развлекательных центров, ограничив детей во взаимодействии с внешним миром. Родителям же пришлось заниматься детьми в условиях стресса, работы из дома и поиска подработок, что тоже не способствовало здоровому развитию.

Оценить влияние пандемии на когнитивное развитие маленьких детей решили специалисты Брауновского университета в США. Детали они изложили в пока нерецензированной работе, размещенной на сервисе препринтов medRxiv.

«Дети по своей природе формируются под влиянием окружающей среды, — пишут авторы работы. — Во время внутриутробного развития, в младенческом возрасте и в первые годы жизни ребенка мозг претерпевает колоссальный структурный и функциональный рост, обусловленный смесью генетических и средовых факторов. Пандемия COVID-19 и связанные с ней экономический кризис, перебои в работе школ, социальная дистанцированность, политика самоизоляции в корне изменили условия жизни детей и беременных в течение последних 18 месяцев. Но, несмотря на многочисленные предположения, краткосрочное и долгосрочное воздействие пандемии COVID-19 на здоровье и развитие мозга плода и ребенка в отсутствие прямого инфицирования пока не известно».

Исследователи отобрали 772 американских ребенка, из которых 308 родились до января 2019 года, 176 — с января 2019 по март 2020 года, а 188 — после июля 2020 года. Все они родились на полном сроке у матерей, не болевших во время беременности COVID-19, не болели сами и не имели отклонений в развитии. Дети проходили специальные тесты, оценивающие уровень интеллекта, навыки коммуникации, моторику и другие показатели, из которых складывается понимание когнитивного развития ребенка.

В десятилетие, предшествующее пандемии, средний показатель по этим тестам у детей от трех месяцев до трех лет составлял около 100 баллов. Но у детей, рожденных в пандемию, он упал до 78.

«Наши результаты позволяют предположить, что раннее развитие нарушается под воздействием условий окружающей среды, вызванных пандемией», — пишут исследователи.

«Это большая разница, как ни крути, — говорит педиатр Шон Деони, ведущий автор исследования. — Обычно такое не происходит, за исключением серьезных когнитивных расстройств».

Хуже всех с тестами справлялись дети из низших социально-экономических слоев.

По мнению Деони, главная причина ухудшения результатов, — нехватка взаимодействия дома.

«Родители испытывают стресс и нервозность, — объясняет он. — То время, которое они уделяют детям, значительно сократилось».

Будут ли связаны эти низкие показатели когнитивного развития с долгосрочными последствиями в будущем, пока неясно. Деони уточняет, что в первые несколько лет жизни закладываются основы познавательных способностей, и чем старше становится ребенок, тем меньше остается возможностей для коррекции каких-либо отклонений.

Данные собирались в достаточно благополучных районах, где распространены социальная поддержка и пособия по безработице, отмечает Деони. В более бедных и неблагополучных регионах ситуация может быть еще хуже.

Ключевым фактором, повлиявшим на более низкие показатели у малышей, вероятно, стал стресс родителей, которые сталкиваются с проблемами, связанными как с работой, так и с заботой о ребенке в течение полного рабочего дня, соглашается профессор Теренс Стефенсон из Университетского колледжа Лондона.

«Думаю, неудивительно, что больше всего пострадали дети из семей с низким социально-экономическим статусом, поскольку это перекликается со многими другими финансовыми, трудовыми и медицинскими последствиями пандемии», — говорит он.

Пандемия COVID-19 коренным образом изменила ситуацию для малышей, отмечают исследователи, — всего полтора года назад дети рождались и проводили первые месяцы жизни в абсолютно иной экономической, психосоциальной и образовательной среде. Очевидно, последствиям изоляции, работы родителей из дома и других аспектов стоит уделить больше внимания. Хотя ограничения постепенно сходят на нет, дети возвращаются в детские сады и на игровые площадки, ситуация может повториться, и стоит быть готовыми минимизировать возможный вред для развития.

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