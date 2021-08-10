Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Минприроды предложил ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области 13:28
Захарова заявила о «колоссальной проблеме» допинга в США 13:27
Капитализация «Сбера» впервые с начала 2018 года превысила $100 млрд 13:15
Ученые нашли причину бессимптомного течения COVID-19 у некоторых пациентов 13:15
Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в первом сериале Тима Бертона 13:09
В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном возвращении Капризова 12:59
Рост себестоимости водки не отразится на розничных ценах 12:57
Якутия получит от МЧС дополнительную технику для тушения пожаров 12:56
Пластик в океане сексуально возбуждает раков-отшельников, выяснили ученые 12:54
Фальков призвал обеспечить равные права для привитых и непривитых от COVID-19... 12:50
Наука

Ученые про фаббинг: почему люди меняют друзей на смартфон

Ученые рассказали, как не поссориться с друзьями, зависая в гаджетах

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Смирнов/ТАСС
Американские исследователи изучили факторы, влияющие на склонность людей к заглядыванию в свой смартфон во время беседы. Эти факторы включают показатели индивидуального психического здоровья и личностные черты характера. Такое поведение сильно сказывается на удовлетворенности от отношений с друзьями.

Фаббинг (phubbing) — часто порицаемое теперь поведение, привычка постоянно отвлекаться на свой гаджет во время разговора с собеседником. Оно может быть связано с постоянной депрессией и тревожными состояниями и встречается чаще всего у людей с более высоким уровнем невротизма.

Смартфоны давно приучили нас к такой «многозадачности», однако слишком тесная дружба с электроникой становится порой излишне навязчивой и порождает серьезные проблемы в общении. В социальной среде непомерное внимание, уделяемое этим устройствам, может считаться проявлением грубости. Само слово phubbing (акт игнорирования собеседников с целью обратить все свое внимание на телефон) в английском языке появилось благодаря остроумному сращению двух слов — phone и snubbing (пренебрежение).

Авторы нового исследования из Университета Джорджии в США, посвященного фаббингу, вводят также несколько модифицированное словечко fphubbing, означающее пренебрежительное отношение при фаббинге конкретно к друзьям. Это может иметь серьезные последствия для отношений, однако исследователи видят множество факторов, которые заставляют людей игнорировать своих друзей, предпочитая им экран мобильника. Статья об этом опубликована в журнале Behaviour & Information Technology.

Настоящее исследование сосредотачивается еще и на том, какие индивидуальные факторы, включая показатели психического здоровья (например, депрессия и социальная тревожность) и личностные черты (покладистость и невротизм), в значительной степени связаны с фаббингом и как такое поведение сказывается на удовлетворенности от отношений с друзьями.

Наблюдая за группой добровольцев, исследователи выявили положительную связь между депрессией и социальной тревогой, провоцирующую fphubbing: люди, испытывающие депрессивные состояния, с большей вероятностью будут прибегать к фаббингу в кругу своих друзей, то же самое касается и социально тревожных индивидуумов, которые могут предпочесть взаимодействия через сеть непосредственному общению лицом к лицу с собеседником. Такие черты личности, как невротизм, также влияют на предрасположенность к фаббингу.

«Конечно же, некоторые люди с высоким уровнем социальной тревожности или депрессии с большей вероятностью будут зависимы от своего смартфона», — утверждает Джухён Сон, ведущий автор статьи, получившая степень магистра коммуникационных исследований в Университете Джорджии. В настоящее время она докторант в Оклахомском университете.

Кроме того, склонность к фаббингу приводит к снижению уровня удовлетворенности дружбой. Распространенность явления фаббинга вынуждает нас пересмотреть некоторые фундаментальные представления о том, как технологии могут не только устанавливать, но и обрывать социальные взаимодействия — и как быстро новый поведенческий паттерн принимается обществом — или не принимается.

«Я заметила, что очень многие пользуются своими телефонами, когда обедают вместе со своими друзьями в кафе, причем независимо от типа их отношений, — говорит Джухён Сон. — Люди, вероятно, боятся пропустить что-то важное. С каждым гудком или звуком мы сознательно или неосознанно смотрим на наши телефоны». Сначала она изучила некоторые негативные причины, объясняющие предрасположенность к фаббингу, зависимость от смартфонов и, соответственно, привычку постоянно читать уведомления, которые появляются на экране, — от погоды до последних новостей.

Важным пунктом в этом исследовании шло наблюдение, согласно которому более приятные в общении люди реже занимаются фаббингом в присутствии своих друзей. По словам Сон, более доброжелательные люди, как правило, чаще демонстрируют готовность к сотрудничеству, они вежливы и дружелюбны как в своих межличностных отношениях, так и в общей социальной среде.

«В этих людях высока потребность поддерживать социальную гармонию, избегая при этом всего, что может разрушать отношения, — рассуждает Сон. — В личных беседах доброжелательные люди характеризовали фаббинг как нечто грубое и невежливое по отношению к своим собеседникам».

Хотя приятные люди могут отдавать приоритет крепкой дружбе, исследование показало также, что даже в их случае фаббинг становится более вероятным в присутствии трех или более собеседников. Эта динамика может также повлиять на распространенность фаббинга в контексте рабочей среды.

«Несмотря на то, что многие люди считают фаббинг проявлением грубости, они продолжают так поступать, — говорит Сон. — Большинство людей лукавит, да и фаббинг в группе может показаться не столь уж отталкивающим явлением, поскольку говорящего игнорирует лишь один собеседник, уткнувшийся в телефон, а не все разом. Большее количество людей в группе может быть одной из причин, провоцирующей фаббинг».

Вместе с тем отключение телефона может указывать на проявление подчеркнутого уважения, после чего внимание целиком обращается на собеседника. «Это тоже сигнал: я внимательно слушаю все, что вы говорите, эта встреча важна для меня, я весь внимание», — утверждает Сон.

Дженнифер Самп, профессор кафедры коммуникационных исследований из Колледжа искусств и наук Франклина при Университете Джорджии и куратор проекта Сон, считает, что актуальность проблем, связанных с фаббингом, может резко повыситься, когда мы станем возвращаться к непосредственному общению после того, как утихнет пандемия. Люди в значительной степени полагаются на телефоны и другие гаджеты, чтобы оставаться на связи во время пандемии. Для многих оставаться на связи на «удаленке» с помощью видео и текстовых сообщений было критически важно. Сохранят ли они свои привычки, особенно люди более тревожные, будут ли по-прежнему «тупить» после физического воссоединения? Время покажет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Бывших высокопоставленных чиновников Северной Осетии заподозрили в растрате
СК задержал бывших глав правительства и минтуризма Северной Осетии
Не чувствуют боль: как COVID-19 ломает симпатическую систему
Найдено новое неврологическое осложнение COVID-19
«Не идите по ложному пути»: Пекин осудил решение Вильнюса открыть представительство Тайваня
Китай отозвал своего посла в Литве для консультаций
В России выявлено 21 378 новых случаев коронавируса
Фальков призвал обеспечить равные права для привитых и непривитых от COVID-19 студентов
Еще двое человек умерли после аварии в больнице во Владикавказе
Рост себестоимости водки не отразится на розничных ценах
Новости и материалы
В Московском зоопарке родился детеныш овцебыка
Минприроды предложил ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области
Захарова заявила о «колоссальной проблеме» допинга в США
Капитализация «Сбера» впервые с начала 2018 года превысила $100 млрд
Ученые нашли причину бессимптомного течения COVID-19 у некоторых пациентов
Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в первом сериале Тима Бертона
В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном возвращении Капризова
Якутия получит от МЧС дополнительную технику для тушения пожаров
Пластик в океане сексуально возбуждает раков-отшельников, выяснили ученые
Обнявшуюся с Ласицкене украинскую легкоатлетку Магучих назвали биомусором
В АТОР уточнили, угрожают ли туристам пожары в Греции
TikTok назвали самым скачиваемым приложением в мире
В Минздраве Северной Осетии назвали предварительную причину аварии с кислородом
«Ъ»: Минфин задумался о приватизации оператора платежной системы «Мир»
В Ленинградской области два обвиняемых сбежали из зала суда
Экс-генменеджер сборной России считает слухами информацию о возвращении Капризова в ЦСКА
Эксперты рассказали о вероятности проникновения в Россию лихорадки Марбург
Уголовное дело возбудили после отравления 31 ребенка на сборах в Ростовской области
Все новости
«Невольный участник»: «Рыбный король» признался в убийстве
Депутат-миллиардер заявил, что случайно застрелил мужчину на Камчатке
Сумма из восьми знаков в долларах: Капризов близок к возвращению в ЦСКА
Сафронов назвал возвращение Капризова в КХЛ перед Олимпиадой очень хорошим шагом
Погибшие были тяжело больны: стали известны новые подробности ЧП в Северной Осетии
Минздрав сообщил о восстановлении подачи кислорода в больницу Владикавказа
«Чрезвычайно сильны»: США напомнили о своем могуществе России и Китаю
Госсекретарь Блинкен обратил внимание на российские и китайские заявления об упадке США
Спасаем правильно: МЧС внедрит стандарт по работе с попавшими в ДТП автомобилями
МЧС разработает индивидуальные «карты спасения» для различных автомобилей на случай ДТП
«Кожа и волосы не дышат»: как не навредить себе твердой косметикой
Химики объяснили, как работают твердые косметические средства
«Тут средненько с соблюдением законов»: чувствуют ли русские в Киргизии подъем национализма
Совет Думы осудил ряд русофобских случаев в Киргизии
Жестких мер не будет: власти не торопятся радикально регулировать топливный рынок
Правительство не решилось на запрет экспорта бензина
Ковчег инноваций: как будет выглядеть реализация идеи Сергея Шойгу
Стали известны подробности проекта создания России будущего в Сибири
Развод Букиных и замена «Ранеток»: чем закончились популярные сериалы нулевых
Как закончились «Счастливы вместе», «Интерны», «Универ» и другие культовые сериалы
«Усидеть на двух стульях не получится». Как в России отреагировали на слова Лукашенко
Поклонская пригласила Лукашенко своими глазами посмотреть, как живут в Крыму
На основе принципа взаимности. В Москве ответили на недружественные действия Лондона
В МИД России разъяснили санкции, введенные в отношении британцев
В Лондоне сломался Тауэрский мост. Как это было
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях