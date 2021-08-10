Ученые про фаббинг: почему люди меняют друзей на смартфон

Американские исследователи изучили факторы, влияющие на склонность людей к заглядыванию в свой смартфон во время беседы. Эти факторы включают показатели индивидуального психического здоровья и личностные черты характера. Такое поведение сильно сказывается на удовлетворенности от отношений с друзьями.

Фаббинг (phubbing) — часто порицаемое теперь поведение, привычка постоянно отвлекаться на свой гаджет во время разговора с собеседником. Оно может быть связано с постоянной депрессией и тревожными состояниями и встречается чаще всего у людей с более высоким уровнем невротизма.

Смартфоны давно приучили нас к такой «многозадачности», однако слишком тесная дружба с электроникой становится порой излишне навязчивой и порождает серьезные проблемы в общении. В социальной среде непомерное внимание, уделяемое этим устройствам, может считаться проявлением грубости. Само слово phubbing (акт игнорирования собеседников с целью обратить все свое внимание на телефон) в английском языке появилось благодаря остроумному сращению двух слов — phone и snubbing (пренебрежение).

Авторы нового исследования из Университета Джорджии в США, посвященного фаббингу, вводят также несколько модифицированное словечко fphubbing, означающее пренебрежительное отношение при фаббинге конкретно к друзьям. Это может иметь серьезные последствия для отношений, однако исследователи видят множество факторов, которые заставляют людей игнорировать своих друзей, предпочитая им экран мобильника. Статья об этом опубликована в журнале Behaviour & Information Technology.

Настоящее исследование сосредотачивается еще и на том, какие индивидуальные факторы, включая показатели психического здоровья (например, депрессия и социальная тревожность) и личностные черты (покладистость и невротизм), в значительной степени связаны с фаббингом и как такое поведение сказывается на удовлетворенности от отношений с друзьями.

Наблюдая за группой добровольцев, исследователи выявили положительную связь между депрессией и социальной тревогой, провоцирующую fphubbing: люди, испытывающие депрессивные состояния, с большей вероятностью будут прибегать к фаббингу в кругу своих друзей, то же самое касается и социально тревожных индивидуумов, которые могут предпочесть взаимодействия через сеть непосредственному общению лицом к лицу с собеседником. Такие черты личности, как невротизм, также влияют на предрасположенность к фаббингу.

«Конечно же, некоторые люди с высоким уровнем социальной тревожности или депрессии с большей вероятностью будут зависимы от своего смартфона», — утверждает Джухён Сон, ведущий автор статьи, получившая степень магистра коммуникационных исследований в Университете Джорджии. В настоящее время она докторант в Оклахомском университете.

Кроме того, склонность к фаббингу приводит к снижению уровня удовлетворенности дружбой. Распространенность явления фаббинга вынуждает нас пересмотреть некоторые фундаментальные представления о том, как технологии могут не только устанавливать, но и обрывать социальные взаимодействия — и как быстро новый поведенческий паттерн принимается обществом — или не принимается.

«Я заметила, что очень многие пользуются своими телефонами, когда обедают вместе со своими друзьями в кафе, причем независимо от типа их отношений, — говорит Джухён Сон. — Люди, вероятно, боятся пропустить что-то важное. С каждым гудком или звуком мы сознательно или неосознанно смотрим на наши телефоны». Сначала она изучила некоторые негативные причины, объясняющие предрасположенность к фаббингу, зависимость от смартфонов и, соответственно, привычку постоянно читать уведомления, которые появляются на экране, — от погоды до последних новостей.

Важным пунктом в этом исследовании шло наблюдение, согласно которому более приятные в общении люди реже занимаются фаббингом в присутствии своих друзей. По словам Сон, более доброжелательные люди, как правило, чаще демонстрируют готовность к сотрудничеству, они вежливы и дружелюбны как в своих межличностных отношениях, так и в общей социальной среде.

«В этих людях высока потребность поддерживать социальную гармонию, избегая при этом всего, что может разрушать отношения, — рассуждает Сон. — В личных беседах доброжелательные люди характеризовали фаббинг как нечто грубое и невежливое по отношению к своим собеседникам».

Хотя приятные люди могут отдавать приоритет крепкой дружбе, исследование показало также, что даже в их случае фаббинг становится более вероятным в присутствии трех или более собеседников. Эта динамика может также повлиять на распространенность фаббинга в контексте рабочей среды.

«Несмотря на то, что многие люди считают фаббинг проявлением грубости, они продолжают так поступать, — говорит Сон. — Большинство людей лукавит, да и фаббинг в группе может показаться не столь уж отталкивающим явлением, поскольку говорящего игнорирует лишь один собеседник, уткнувшийся в телефон, а не все разом. Большее количество людей в группе может быть одной из причин, провоцирующей фаббинг».

Вместе с тем отключение телефона может указывать на проявление подчеркнутого уважения, после чего внимание целиком обращается на собеседника. «Это тоже сигнал: я внимательно слушаю все, что вы говорите, эта встреча важна для меня, я весь внимание», — утверждает Сон.

Дженнифер Самп, профессор кафедры коммуникационных исследований из Колледжа искусств и наук Франклина при Университете Джорджии и куратор проекта Сон, считает, что актуальность проблем, связанных с фаббингом, может резко повыситься, когда мы станем возвращаться к непосредственному общению после того, как утихнет пандемия. Люди в значительной степени полагаются на телефоны и другие гаджеты, чтобы оставаться на связи во время пандемии. Для многих оставаться на связи на «удаленке» с помощью видео и текстовых сообщений было критически важно. Сохранят ли они свои привычки, особенно люди более тревожные, будут ли по-прежнему «тупить» после физического воссоединения? Время покажет.