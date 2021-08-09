Смертельная жара, наводнения и засухи: что ждет Землю

В новом отчете Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC) содержится неутешительный прогноз. Ведущие мировые эксперты по климату предсказывают, что в будущем мы еще чаще будем сталкиваться с экстремальными погодными явлениями, если только в самое ближайшее время не сумеем резко сократить выбросы парниковых газов. О последствиях потепления и его причинах «Газете.Ru» рассказал соавтор доклада.

В обнародованном сегодня шестом докладе Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change) содержатся убедительные свидетельства в пользу тезиса о том, что изменения климата вызваны человеческой деятельностью. Рекордная жара, наводнения и засухи уже перевернули жизнь миллионов людей от американского запада до Южной Европы и Центрального Китая. Вероятно, в ближайшее время природные катастрофы станут еще более распространенным явлением, поскольку глобальная температура продолжит свой рост.

Выводы отчета основаны на сотнях рецензируемых научных работ и представляют собой последний консенсус научного сообщества относительно состояния и изменения климата. Первый доклад был опубликован в 1990 году, а предпоследний — в 2013-м. По словам ученых, за семь лет, прошедших с тех пор, влияние изменения климата на погоду стало более очевидным.

Хотя в отчете за 2013 год экстремальные погодные условия упоминаются лишь вскользь, в последней версии им посвящена целая глава. С начала индустриальной эпохи планета уже нагрелась на 1,1°C, и наблюдаемые нами коллизии — одно из наиболее заметных проявлений этой тенденции.

Член Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (IPCC), руководитель лаборатории Института океанологии РАН Сергей Гулев рассказал «Газете.Ru», что основным выводом доклада стало установление потепления и антропогеных причин его как безоговорочного факта.

«Если в прошлых докладах о глобальном потеплении говорилось терминами «с большой вероятностью», то в этом докладе употреблен термин «established fact» — безоговорочный факт. Такая же степень достоверности применяется и к тому, что потепление связано с антропогенным воздействием человека на климат», — пояснил Гулев.

«Мы можем связать экстремальные погодные явления с изменением климата точно так же, как курение связано с раком», — заявила в интервью National Geographic немецкий климатолог Фридерика Отто, один из соавторов отчета, работающая теперь в Оксфордском университете (Великобритания). Как и в случае с курением, этот вред трудно обратить вспять, однако если все выбросы парниковых газов прекратятся в ближайшее время, то надежда еще останется. Как и в случае с отказом от курения, экстремальная жара и наводнения будут продолжаться еще века, но ситуация по крайней мере перестанет ухудшаться. Ученые считают, что самое важное — это сделать так, чтобы подобные события не стали еще более частыми и интенсивными, чем сейчас.

«Я твердо убежден: общественность должна знать, что опасные изменения климата происходят здесь и сейчас», — говорит Майкл Венер, американский исследователь экстремальных погодных условий из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли. Венер делал прогнозы экстремальных погодных условий для отчета 2013 года и стал ведущим автором нынешнего доклада.

В нем впервые подробно описаны последствия изменения климата по регионам и показано, что почти каждая страна на планете страдает от усиления тепловых волн, увеличения количества осадков или усугубления засухи.

Например, в июле этого года в некоторых регионах Китая за один день выпало такое количество осадков, которое в обычных условиях выпадает лишь за год.

В отчете отмечено также, что тропические циклоны и ураганы в Атлантике меняют свой характер: они становятся еще более мощными, движутся медленнее и приносят с собой больше дождей, так что наводнения порой причиняют больше ущерба, чем сам ветер. В Соединенных Штатах Техас и Каролина уже испытали на себе этот новый тип ураганов: ураган Харви в 2017 году и ураган Флоренс в 2018 году привели к катастрофическим наводнениям и миллиардам убытков.

«Все регионы мира подвержены каким-то крайностям. Изменения происходят повсюду, — считает Соня Сеневиратне, швейцарский ученый-эколог из Института атмосферы и климата при Высшей технической школе Цюриха и один из соавторов нынешнего отчета IPCC. — Они также умножаются с приходом глобального потепления». По ее словам, во многих регионах мира сейчас наблюдаются «сложные события». Лесные пожары вспыхивают в районах, страдающих от аномальной жары и засухи. Или случаются сильнейшие дожди в прибрежных районах, а повышение уровня моря усугубляет серьезность бедствий.

После периода борьбы с засухой и рекордной жарой в Калифорнии наблюдаются катастрофические лесные пожары, едва ли не самые катастрофические за всю историю наблюдений. Турция и Греция, столкнувшиеся с одной из самых сильных тепловых волн за всю историю наблюдений, также страдают от сильных лесных пожаров. Чтобы определить, насколько повышение температуры увеличивает вероятность экстремального погодного явления, ученые моделируют, как выглядели бы погодные условия без высоких уровней выбросов углерода, вызывающих потепление планеты. Другие типы экстремальных погодных явлений, таких, как опасные зимние штормы и торнадо, по-прежнему остаются активными областями исследований с менее убедительными выводами.

Хотя повышение глобальной температуры на один-два градуса может показаться незначительным, не все регионы мира нагреваются одинаково. Например, на тихоокеанском северо-западе, где небывалая жара этим летом унесла жизни около 800 человек, средняя температура повысится сразу на несколько градусов, повышается и разброс экстремальных температур.

«Изменение климата увеличивает вероятность возникновения аномальной жары», — говорит Фридерика Отто. Исследование, проведенное ею совместно с коллегами из инициативной группы World Weather Attribution, показало, что нынешняя тепловая волна на Тихоокеанском Северо-Западе была бы «практически невозможной» без изменения климата. Аномальные тепловые волны, которые раньше могли возникать раз в десять лет, теперь участились более чем в два раза. По данным IPCC, даже более редкие тепловые волны, которые, вероятно, случаются раз в пятьдесят лет, стали теперь почти в пять раз более вероятны.

По словам Гулева, на фоне глобального потепления наблюдаются и ряд необратимых последствий. «Да, ряд изменений уже необратимы на длительном масштабе времени, в несколько столетий. Это и повышение уровня океана, и таяние вечной мерзлоты, что важно особенно для России, на более коротких масштабах — закисление океана», — пояснил специалист.

Отчет IPCC подготовлен накануне ноябрьской конференции, на которой около 200 стран соберутся в шотландском Глазго, чтобы обсудить способы сокращения своих выбросов. Ведь текущая политика этих стран может привести к тому, что на планете к 2100 году станет теплее на 3°C.

Чтобы ограничить глобальное потепление на 2°C, нужно предпринять что-то действительно радикальное. Возможно, это означает полное прекращение потребления угля, нефти и природного газа. Но даже если все страны сейчас полностью прекратят выбросы углекислого газа, метана и т.п., то эффект от потепления на 1,1°C, который мы уже получили, останется с нами на тысячелетия. Можно лишь избежать дальнейшего ущерба.

«Если вы думаете, что это лето было плохим, то лето, когда в мире потеплеет на 3 или 4°C, заставит нас вспоминать нынешнее лето с ностальгией, — отметил Майкл Венер. — Сейчас даже трудно представить, насколько все может быть плохо. Некоторые части мира станут непригодны для проживания. А сильнейшие ураганы станут поистине разрушительными».