Антропологи развеяли еще один миф об острове Пасхи

Гипотеза о том, что жители острова Пасхи вымерли из-за вырубки лесов, ошибочна, считают американские ученые. Согласно новому анализу, численность населения острова либо постепенно росла, либо пошла на спад после приезда европейцев. Вырубка лесов же не сказалась на демографии — их сменили сады и сельское хозяйство.

Остров Пасхи, Рапа-Нуи, в 1722 году открыл голландский путешественник Якоб Роггвен. К этому времени остров был безлесной территорией, на которой обитало около 2-3 тыс. местных жителей. Впоследствии ученые подсчитали, что в лучшие времена на острове проживало до 15 тыс. человек. Об истории освоения острова и причинах резкого сокращения численности населения до сих пор известно довольно мало.

Основой для теории о крахе цивилизации Рапа-Нуи в 1600-х годах стали записи британского исследователя Джеймса Кука — он писал, что местное общество переживает социальный кризис, а многие памятники опрокинуты.

Согласно наиболее распространенной версии, жители Рапа-Нуи к 1600-м годам вырубили для постройки домов, перемещения статуй и прочих нужд почти все деревья, что привело к эрозии почвы и нехватке продовольствия. Кроме того, на острове расплодились когда-то завезенные жителями крысы, которые подъедали зерна местных растений. Кроме того, примерно в 1500 году произошел климатический сдвиг, который привел к более засушливому климату. На острове начался демографический спад, островитяне боролись друг с другом за скудные ресурсы, процветал каннибализм.

Однако специалисты Бингемтонского университета уверены: вырубка лесов не приводила к демографической катастрофе. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Nature Communications.

«Один из аргументов состоит в том, что изменения в окружающей среде оказали негативное влияние, — поясняет профессор Карл Липо. — Люди видят, что была засуха, и говорят — ну, засуха вызвала изменения. Изменения есть. Меняется население, меняется окружающая среда; со временем пальмы исчезли, и в конце концов климат стал суше. Но действительно ли эти изменения объясняют то, что мы видим в данных о населении, полученных с помощью радиоуглеродного датирования?»

Исследователи получили данные об изменении численности населения с помощью радиоуглеродного датирования и статистического анализа. Оказалось, до момента появления европейцев на острове наблюдался устойчивый рост населения. Затем две статистические модели показали выход на демографическое плато, а две — возможный спад численности.

Кроме того, современные исследования показывают, что вырубка лесов была продолжительной, и постепенно они замещались садами и сельскохозяйственными угодьями, подчеркивают исследователи.

Они заключают, что нет никаких доказательств, что уничтожение леса сказалось на демографической ситуации. До появления европейцев на острове проживало не более нескольких тысяч человек, и их численность скорее росла, чем уменьшалась, считают авторы работы.

«Их стратегии развития были очень успешными, несмотря на то, что климат становился все суше», — говорит Липо.

Он подчеркивает, что на изолированном острове устойчивое развитие — это вопрос выживания общины, и ресурсы, как правило, используются консервативно. Ошибка в управлении ресурсами может привести к катастрофическим последствиям, и вряд ли на Рапа-Нуи этого не понимали.

«Для современных людей естественно думать, что люди прошлого не такие умные, как мы, и что они каким-то образом совершили множество ошибок, но на самом деле все наоборот, — рассуждает Липо. — У них появлялось потомство, их успехи позволили создать настоящее.

Даже если их технологии были более простыми, чем наши, нам есть чему у них поучиться в плане выживания».

Ранее эта же команда исследователей в сотрудничестве с коллегами из других университетов выяснила, что культура Рапа-Нуи просуществовала гораздо дольше, чем считалось. Островитяне возводили статуи моаи в течение нескольких десятилетий после появления европейцев, хотя по более ранним данным они перестали это делать еще около 1600 года.

Несмотря на конфликты, болезни и другие трудности, сопряженные с приходом чужаков, жители Рапа-Нуи продолжали создавать знаменитые каменные фигуры.

А еще один анализ этих же ученых показал, что островитяне отнюдь не голодали после вырубки деревьев. Считалось, что из-за нехватки древесины они не могли делать лодки и рыбачить, из-за чего перешли на не слишком сытную растительную пищу. Но исследование останков островитян показало, что почти половина их рациона состояла из морепродуктов, а растительная пища была выращена на хорошо удобренной почве.