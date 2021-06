«Это 1962-й год»: эксперты оценили полет Безоса в космос

Миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос летит в космос на собственной ракете. Старт состоится в США 20 июля, вместе с Безосом отправится его брат и еще один пассажир, который победит на специальном аукционе по продаже места. В планах бизнесмена — подъем капсулы на высоту 100 километров и спуск ее на парашютах отдельно от мягко приземлившейся ракеты.

Корабль, в котором будут находиться трое пассажиров, — давно разработанный для суборбитальных туристических полетов New Shepard, запускаемый одноступенчатой ракетой.

В ходе полета ракета поднимет капсулу на высоту 40 километров, после чего она по инерции достигнет линии Кармана (100 километров). На этой высоте через большие иллюминаторы пассажирам будет видна кривизна Земли, будет ощущаться невесомость. После этого капсула отделится и совершит спуск на парашютах в Западном Техасе.

Космос или нет

«Народ до сих пор спорит, где граница космоса. В США ее традиционно принимают за 80,5 километра, мы предпочитаем рубеж в сотню, на самом деле это, конечно, безразлично совершенно. Что 80, что 100 — риск есть, — пояснил «Газете.Ru» эксперт в области космонавтики, популяризатор Игорь Лисов. — Интерес полет Безоса представляет, но небольшой. С точки зрения космического туризма — да пускай себе летят, если людям приятно платить $200 тыс. за полет на 100 километров, пусть летят».

Виталий Егоров, популяризатор космоса, основатель сообщества «Открытый космос», также отметил, что риски для Безоса и его компании при таком запуске есть.

«Поскольку это полет на 100 километров, опасность, конечно, есть. Но поскольку эта ракета провела уже много полетов, то ее надежность высока. Со стороны Безоса это достойный поступок, имеющий вполне очевидную бизнес-целесообразность. Если ты делаешь новое транспортное средство, то лучшая реклама — сесть в него самому и продемонстрировать всему миру, что оно безопасно».

Прорыва нет

По сути ничего революционного с точки зрения техники в первом суборбитальном пилотируемом полета Безоса не будет, согласились эксперты.

«Система у него достаточно разумная и интересная, похожая по идеологии на то, что сделал Маск, — тоже спасаемая ракета, только в суборбитальном варианте, тоже с капсульным аппаратом, который садится отдельно, — отметил Лисов. — Особого прорыва в этом, конечно, нет, подъем на 100 километров на некосмической технике — это 1962-й год, полет американского ракетоплана X-15».

«По подобной схеме туристических полетов еще не совершалось, хотя об этом говорят уже лет 15 минимум. Безусловно, это новая страница в мировой космонавтике. Про какой-то прорыв тут говорить сложно, технически там ничего нового, — сказал Егоров.

— Их важная разработка, кислород-водородный двигатель BE-3, — для молодой компании довольно серьезная, но для американской космонавтики это в общем не супердостижение.

Безос их не сам с нуля изобретал, были привлечены специалисты, использовались предварительные наработки».

Высокие цели

В планах Безоса после освоения суборбитальных полетов запуски уже полноценной космической двухступенчатой ракеты New Glenn, старт которой намечен на 2022 год, и сверхтяжелой New Armstrong, названных в честь известных американских астронавтов.

«В планах у него все есть, но как это будет реализовано, сильно зависит от конкуренции и собственных возможностей Безоса. Подъем на 100 километров — достаточно дешевая задача. В конце концов на 100 километров поднималась немецкая «Фау-2». А вот сделать так, чтобы она каждый раз возвращалась на Землю со 100-процентной вероятностью, это уже неплохо», — считает Лисов.

По мнению Егорова, New Shepard – это прежде всего школа для компании Blue Origin, для ракетного производства. Но в то же время это вполне сложившееся предложение, услуга на мировом рынке, и развитие космических технологий дальше — проекты New Glenn, New Armstrong, двигатели BE-4, — не исключает того, что эти ракеты будут востребованы по своему направлению.

При этом эксперт уверен, что космический бизнес Безоса не будет ограничен суборбитальными туристическими полетами. «Он уже производит тяжелые двигатели BE-4 для тяжелых ракет, он лезет в лунную программу, он строит свою «недосверхтяжелую» ракету New Glenn, это уже все происходит», — обратил он внимание.

Космический туризм

Будет ли развиваться рынок суборбитальных космических полетов и станет ли этот бизнес прибыльным, пока сказать трудно. «Особых чувств по поводу этого запуска у меня нет, я скептически отношусь к космическому туризму вообще, к суборбитальному в частности», — признался Лисов.

«Этот запуск говорит о том, что в США есть компании типа Amazon, у которых есть миллиарды долларов и которые могут вкладывать деньги в перспективные направления рынка, даже не имея четкого понимания, будет это востребовано или нет. А у нас таких денег нет, по крайней мере «Космокурс» таких денег не нашел и столкнулся с бюрократическими проблемами», — добавил Егоров.

В начале апреля стало известно, что в России закрывается частная космическая компания «КосмоКурс», основанная в рамках фонда «Сколково» и планировавшая к 2025 году построить в Нижегородской области космодром и оттуда отправлять туристов на орбиту. Причиной стали высокие риски для инвесторов и трудности во взаимодействии с Минобороны.