«Украли газировку»: в Бразилии две пчелы открыли бутылку с «Фантой»

Жительница бразильского города Сан-Паулу засняла на видео, как пчелы снимают крышку с бутылки с «Фантой». Ролик с необычным поведением насекомых за несколько дней набрал более полумиллиона просмотров на Youtube.

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Девушка пила газировку в обеденный перерыв. Затем закрыла бутылку и поставила рядом с собой. Сладкая вода привлекла внимание двух пчел.

Устроившись на крышке с разных сторон, они сумели открутить ее и сбросить с горлышка бутылки.

«Посетитель угостил меня газировкой, но пчелы ее украли», — сказала девушка.

Видео привлекло внимание пользователей соцсетей, многие из которых заинтересовались —

действительно ли пчелы настолько умны, что могут понять, как открыть бутылку?

Возможно, крышка была закручена не слишком плотно, и пчелам по случайности удалось столкнуть ее. Однако исследования последних лет показывают, что пчелы действительно весьма умны для столь крошечных созданий.

Так, в 2019 году ученые из Мельбурнского университета выяснили, что пчелы способны считать. Перед этим они установили, что пчелам знакомо понятие нуля. Ученые показывали пчелам две карточки, на которых было изображено разное количество объектов. Подлетая туда, где объектов меньше, пчелы получали подкрепление в виде сладкого вознаграждения. Если же объектов было больше, пчел за карточкой ждал горький хинин. В итоге насекомые в 80% случаев летели туда, где объектов было меньше.

Дальше условия эксперимента усложнили: пчелам предстояло лететь либо к абсолютно пустой области, либо к области, где располагались от одного до шести объектов. Оказалось, что даже в этом случае пчелы поняли, что отсутствие предметов тоже значит «меньше».

Это удивило исследователей — в мозге пчел менее миллиона нейронов, в то время как в человеческом их около 86 млрд.

В новом эксперименте пчелы оказывались в Y-образном лабиринте, где видели от одной до пяти геометрических фигур желтого или синего цвета. Синий цвет означал, что необходимо выполнить операцию сложения (+1), желтый — вычитания (-1). В левой и правой сторонах лабиринта тоже находились геометрические фигуры — на одну больше и на одну меньше, чем в задании. Если пчела выбирала правильный вариант ответа, то получала сладкую воду, если неправильный — хинин.

Поначалу пчелы не понимали, что им нужно делать, но примерно через 100 повторений усвоили правила. Спустя несколько часов исследователям удалось добиться точности результатов в 64-72% случаев, что было явно выше, чем при случайном угадывании.

Кроме этих двух процессов пчелы должны были еще и оперировать числами, прибавляя или отнимая единицу. При этом само число «один» никак не было визуализировано — все процессы происходили в рабочей памяти насекомого.

Любовь пчел к сладкому хорошо известна, но исследование 2016 года позволило узнать больше о причинах этой любви — оказалось, сладкая вода вызывает у пчел ощущения, которые можно сравнить с оптимизмом у людей.

Исследователи обучили 24 шмелей связывать определенные локации и цвета с цилиндрами с чистой или с подслащенной водой. Затем цилиндры закрыли, а половине шмелей дали солидную порцию сладкой воды и замерили время, за которое те доберутся до отдельного контейнера, находившегося между двумя закрытыми цилиндрами и промаркированного схожим с ними цветом, чтобы сбить шмелей с толку и не дать понять, найдут они в контейнере сладкую воду или обычную.

Шмели, получившие предварительно дозу сахара, забрались в контейнер быстрее, как если бы они были уверены, что внутри их ждет лакомство.

Чтобы проверить, помогают ли сладости пчелам быстрее избавиться от последствий стресса, исследователи сымитировали нападение хищных насекомых, осторожно сжав шмелей с помощью специальной ловушки — так ведут себя с жертвой пауки-бокоходы, из схваток с которыми пчелы часто выходят победителями.

Шмели, предварительно получившие сладкую воду, возвращались к кормушке в четыре раза быстрее, чем не получившие.

При этом оказалось, что если дать пчелам препарат, блокирующий выработку дофамина, связанного с работой системы вознаграждения, разница между поведением сходила на нет. Это свидетельствует о том, что эффект был достигнут именно благодаря дофамину, который вызывал у пчел подъем настроения.