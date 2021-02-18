«Крупное достижение в науке»: как запускали станцию «Мир»

Первой в мире орбитальной станцией был «Салют», выведенный на околоземную орбиту 19 апреля 1975 года. Он имел один стыковочный узел. Всего были запущены семь «Салютов» — пять первого поколения, и два – второго. Они имели уже два стыковочных узла, дающих возможность дозаправки и снабжения станции с помощью грузовых кораблей.

Реклама

2 января 1985 года Совет министров СССР принял постановление о строительстве космической орбитальной станции «Мир», проект создания которой разрабатывался с 1976-го. Запуск по традиции той эпохи планировалось приурочить к XXVII съезду КПСС. Разрабатывал и изготавливал базовый блок и модуль станции Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева, а техническое задание готовила ракетно-космическая корпорация «Энергия», которую возглавлял академик Валентин Глушко. Всего над проектом в разные годы работали около 280 предприятий. Строительство растянулось на десять лет, последний модуль был присоединен к станции лишь в 1996-м.

Первая попытка запуска с космодрома Байконур 16 февраля 1986-го была прервана из-за неполадок со связью.

В следующий раз, 19 февраля 1986 года, в 21 час 28 минут UTC, все получилось и прошло успешно.

Как и в случае со станцией «Салют», а также долговременными транспортными кораблями «Союз» и «Прогресс», управление станцией велось из Центра управления полетами (ЦУП) в Королеве.

Как отмечал проектировщик космических кораблей Виктор Благов, новой станции дали название «Мир», чтобы подчеркнуть стремление советского народа к миру и к использованию космической техники только в мирных целях.

«Станция «Мир» задумана как постоянно действующая орбитальная станция, она рассчитана на многие годы работ и призвана стать базовым блоком для создания многоцелевого научно-исследовательского комплекса, — рассказывал ученый в 1986 году. – И поэтому при ее проектировании особое внимание уделялось доступности ремонта систем станции. Приборы скомпонованы группами, они установлены на стенках, открывающихся внутри жилого отсека, чтобы удобнее было подойти к ним и в случае необходимости заменить».

«Мир» стал первой орбитальной станцией, построенной по модульному принципу, когда к базовому блоку можно присоединять другие элементы, необходимые для выполнения тех или иных функций.

Общая длина станции составляла 13,13 м, она состояла из основного, рабочего (длина 7,67 м), переходного, негерметичного агрегатного отсеков и промежуточной камеры. Для станции была выбрана рабочая орбита высотой до 300-400 км. Транспортный корабль был рассчитан на доставку экипажа в составе 2-3 человек, но на «Мире» могли одновременно работать и 5-6 человек.

Состав атмосферы в помещениях станции был таким же, как и на Земле.

Станция «Мир» была оснащена новой системой стыковки с шестью стыковочными узлами. Процессы управления движением, работой бортовых систем и научной аппаратуры были максимально автоматизированы. Создатели станции также увеличили мощность системы энергопитания. В ее состав вошли две панели солнечных батарей (вместо трех на «Салютах») с размахом около 30 м и общей площадью почти 80 м². Эти панели подзаряжали аккумуляторную батарею, которая питала бортовую сеть постоянным напряжением 28,5 В. Максимальная мощность источников электропитания составляла почти 9 кВт.

Установка оборудования в отдельно доставляемых на станцию модулях позволяла освободить от научных приборов значительный объем рабочего отсека. В нем стало просторнее, появилась возможность улучшить бытовые условия экипажа.

«Площадь этих кают не очень-то велика, но они дают возможность человеку уйти, если захочется, из общего помещения, побыть наедине с собой, — отмечал конструктор космической техники Юрий Семенов. — Это важный момент психологического комфорта, особенно для тех, кто работает на борту много месяцев. Появилось на станции и устройство для умывания. На станциях «Салют» экипаж периодически пользовался душевой установкой, устраивал себе банный день. Но вместо умывания «водой из-под крана», вместо этой привычной и часто выполняемой в земных условиях процедуры космонавтам приходилось лишь вытираться влажными гигиеническими салфетками. Появление на борту станции умывальника может показаться мелочью, но, думается, эта мелочь внесет немалый вклад в приближение непростого бортового быта к привычным земным нормам».

День космонавта на борту был расписан по часам: подъем, научные эксперименты, два часа занятий спортом, восемь часов сна. Ежедневно оставалось и немного личного времени.

В жилой зоне сохранялась выбранная экипажем температура в интервале от 18 до 28°C и относительная влажность воздуха в пределах от 30 до 70%.

Первый экипаж в составе Леонида Кизима и Владимира Соловьева прибыл на орбитальную станцию 15 марта 1986 года. Космонавты отработали на борту около двух месяцев, после чего совершили первый в истории перелет с одного орбитального аппарата на другой. 5 мая они покинули «Мир» на своем транспортном корабле «Союз-Т-15» и на следующий день прибыли на борт станции «Салют-7», которая с 21 ноября 1985 года летала в автоматическом режиме.

Выполнив запланированный цикл работ на этой станции, космонавты совершили еще один орбитальный перелет и 29 июня вернулись на «Мир». Во время их отсутствия на эту станцию прибыл усовершенствованный транспортный корабль «Союз ТМ», предназначенный для перевозки людей с Земли на орбитальные станции. После недели полета в составе комплекса «Мир» — «Союз ТМ» — «Прогресс-26» транспортный корабль «Союз ТМ» отошел от станции, и 30 мая его спускаемый аппарат вернулся на Землю. Кизим и Соловьев завершили свой четырехмесячный полет 16 июля 1986 года.

А 19 сентября председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко вручил космонавтам высокие государственные награды в Кремле. Член Политбюро ЦК КПСС заявил, что проделанное Кизимом и Соловьевым «представляет собой крупное достижение в науке» и показывает, что «Мир» позволяет «значительно расширить исследования в космосе в интересах народного хозяйства».

В 1987 году на «Мир» впервые прилетел иностранец — сирийский космонавт Мухаммед Фарис. А в 1990-м на станции побывал первый журналист и одновременно первый японец в космосе Тоехиро Акияма. Уникальна история Сергея Крикалева, который в мае 1991 года отправлялся на «Мир» из СССР, а вернулся в марте 1992-го уже в независимую Россию. За этот полет космонавт был удостоен звания Героя России и последним в истории получил в подарок за полет «Волгу».

На «Мире» были установлены мировые рекорды по длительности орбитального полета, выходам в открытый космос, продолжительности пребывания в космосе.

В 1994-1995 годах космонавт Валерий Поляков непрерывно находился на «Мире» 437 суток и 18 часов. Это достижение не побито до сих пор.

После распада СССР космическая отрасль переживала тяжелый кризис. На «Мире» периодически возникали проблемы. Самое опасное ЧП в истории станции случилось 25 июня 1997 года, когда при проведении эксперимента по ручной стыковке грузовой корабль «Прогресс М-34» столкнулся с модулем «Спектр», в котором образовалась пробоина. На станции в это время находились Василий Цибалев, Александр Лазуткин и американец Майкл Фоуп. С Земли космонавтам приказали загерметизировать вход в поврежденный модуль, но оперативно закрыть люк мешали кабели. Только перерезав и отстыковав их, удалось остановить утечку воздуха со станции. Из-за аварии «Мир» лишился 40% электроэнергии, что исключило проведение почти всех научных экспериментов.

В начале 1998 года на станции возникли проблемы с системой кондиционирования, в результате чего температура в обитаемой зоне повысилась до 32°C. Космонавты смогли самостоятельно снизить ее до 28°C. Члены экипажа сообщали на Землю, что из-за нехватки отдыха совершают в работе слишком много ошибок. После этого в США заговорили о том, что астронавтам может быть небезопасно находиться на российской станции. Одновременно завершалось строительство Международной космической станции. В ноябре 1998-го Россия запустила первый модуль МКС под названием «Заря». В 1999 году космонавты Сергей Авдеев и Жан-Пьер Эньере перед тем, как покинуть «Мир», перевели станцию в автономный режим. Финансирование орбитального комплекса прекратилось. В 2000-м там побывал последний экипаж в составе Сергея Залетина и Александр Калери. После отбытия они снова законсервировали станцию.

История «Мира» завершилась 23 марта 2001 года.

Пристыкованный к нему космический корабль «Прогресс» придал станции последний импульс, позволивший успешно вывести ее с орбиты на высоте 159 км над Землей. Обломки «Мира» упали в Тихий океан между Новой Зеландией и Чили. Этот район площадью в несколько тысяч квадратных километров является кладбищем советских и российских космических аппаратов — там, начиная с 1978 года, было затоплено более 85 орбитальных конструкций.

За годы эксплуатации на «Мире» было проведено 28 космических экспедиций, на станции побывали 104 российских и зарубежных космонавта.