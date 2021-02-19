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Земля в иллюминаторе: 35 лет с запуска орбитальной станции «Мир»

19 февраля 1986 года, в 21 час 28 минут UTC, с космодрома Байконур была запущена орбитальная станция «Мир». Она приходила на смену станции «Салют-7» и имела ряд улучшений. Базовый блок и модуль «Мира» был разработан в Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева, тогда как как техническое задание подготовила ракетно-космическая корпорация «Энергия». При проектировании особое внимание уделялось доступности ремонта систем станции. Ее достраивали уже после ввода в эксплуатацию. Так, последний модуль был присоединен к ней только в 1996 году.

Как отмечал проектировщик космических кораблей Виктор Благов, новой станции дали название «Мир», чтобы подчеркнуть стремление советского народа к миру и к использованию космической техники только в мирных целях. Станция «Мир» была оснащена новой системой стыковки с шестью стыковочными узлами и представляла собой базовый блок для построения многоцелевого постоянно действующего пилотируемого комплекса со специализированными орбитальными модулями научного и народнохозяйственного назначения. Процессы управления движением, работой бортовых систем и научной аппаратуры были максимально автоматизированы. На «Мире» были поставлены различные научные эксперименты, установлены мировые рекорды по длительности орбитального полета, выходам в открытый космос, продолжительности пребывания в космосе. Всего на орбитальной станции побывали 104 космонавта из 12 стран в рамках 28 экспедиций. В 2001 году «Мир» затопили в Тихом океане.

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Орбитальная станция &laquo;Мир&raquo;, 1998 год. Орбитальная станция &laquo;Мир&raquo;, 1998 год.
Старт ракеты-носителя &laquo;Протон&raquo;, которая выводит на околоземную орбиту космическую станцию &laquo;Мир&raquo;, 1986 год Старт ракеты-носителя &laquo;Протон&raquo;, которая выводит на околоземную орбиту космическую станцию &laquo;Мир&raquo;, 1986 год
Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Юрий Романенко и Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Александр Лавейкин проводят монтаж блока электропитания на борту орбитальной станции &laquo;Мир&raquo;, 1987 год Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Юрий Романенко и Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Александр Лавейкин проводят монтаж блока электропитания на борту орбитальной станции &laquo;Мир&raquo;, 1987 год
Образцы питания, которые использовали космонавты во время полета на пилотируемой станции &laquo;Мир&raquo; Образцы питания, которые использовали космонавты во время полета на пилотируемой станции &laquo;Мир&raquo;
Схема орбитальной станции &laquo;Мир&raquo;, 1987 год Схема орбитальной станции &laquo;Мир&raquo;, 1987 год
Интерьер индивидуальной каюты на орбитальной станции &laquo;Мир&raquo;, 1988 год Интерьер индивидуальной каюты на орбитальной станции &laquo;Мир&raquo;, 1988 год
Вид на орбитальную космическую станцию «Мир», 1986 год Вид на орбитальную космическую станцию «Мир», 1986 год
Космонавт Сергей Константинович Крикалев (слева) и врач Валерий Владимирович Поляков проводят наблюдение за поверхностью Земли с помощью &laquo;Спектрометра&raquo;, 1989 год Космонавт Сергей Константинович Крикалев (слева) и врач Валерий Владимирович Поляков проводят наблюдение за поверхностью Земли с помощью &laquo;Спектрометра&raquo;, 1989 год
Вид из иллюминатора орбитальной космической станции «Мир», 1986 год Вид из иллюминатора орбитальной космической станции «Мир», 1986 год
Стыковка российской орбитальной станции &laquo;Мир&raquo; с американским космическим кораблем &laquo;Атлантис&raquo;. Съемка со станции &laquo;Мир&raquo;, 1995 год Стыковка российской орбитальной станции &laquo;Мир&raquo; с американским космическим кораблем &laquo;Атлантис&raquo;. Съемка со станции &laquo;Мир&raquo;, 1995 год
Загрузку продуктов в бортовой холодильник на орбитальной станции &laquo;Мир&raquo;, 1988 год Загрузку продуктов в бортовой холодильник на орбитальной станции &laquo;Мир&raquo;, 1988 год
Орбитальная станция &laquo;Мир&raquo; во время полета Орбитальная станция &laquo;Мир&raquo; во время полета
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Орбитальная станция «Мир», 1998 год.
Старт ракеты-носителя «Протон», которая выводит на околоземную орбиту космическую станцию «Мир», 1986 год
Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Юрий Романенко и Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Александр Лавейкин проводят монтаж блока электропитания на борту орбитальной станции «Мир», 1987 год
Образцы питания, которые использовали космонавты во время полета на пилотируемой станции «Мир»
Схема орбитальной станции «Мир», 1987 год
Интерьер индивидуальной каюты на орбитальной станции «Мир», 1988 год
Вид на орбитальную космическую станцию «Мир», 1986 год
Космонавт Сергей Константинович Крикалев (слева) и врач Валерий Владимирович Поляков проводят наблюдение за поверхностью Земли с помощью «Спектрометра», 1989 год
Вид из иллюминатора орбитальной космической станции «Мир», 1986 год
Стыковка российской орбитальной станции «Мир» с американским космическим кораблем «Атлантис». Съемка со станции «Мир», 1995 год
Загрузку продуктов в бортовой холодильник на орбитальной станции «Мир», 1988 год
Орбитальная станция «Мир» во время полета
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