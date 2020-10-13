Атом, солнце или ветер: ученые выяснили, что экологичнее

Атомная энергия часто преподносится и рекламируется населению, как лучший способ снизить зависимость отдельных стран от углеводородного сырья, а также уменьшить выбросы парниковых газов.

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Однако новое масштабное исследование показало, что страны, решившие сделать ставку на атомную энергетику, продолжают оставаться крупными загрязнителями атмосферы по сравнению с государствами, вкладывающими деньги в развитие возобновляемых источников энергии – в первую очередь солнца и ветра.

Кроме того, странам не стоит поддерживать одновременно оба направления энергетики из-за системной несовместимости этих подходов.

К таким выводам пришли ученые из Университета Сассекса под руководством Бенджамина Совакола. В своем исследовании ученые не просто отталкивались от опыта отдельных стран, а собрали данные за 25 лет на основе опыта 123 стран мира, из которых 30 условно были отнесены к сделавшим ставку на атомную энергию, 117 – на возобновляемые источники энергии с небольшим пересечением этих множеств.

В примеру, к «атомным» странам традиционно отнесли Францию, Армению, Россию, США, Пакистан, ко второй группе – Анголу, Белоруссию, Эстонию, Иран, Исландию и другие страны.

Данные условно разделили на два периода – 1990-2004 и 2000-2014 годы, чтобы легче было отследить резкое внедрение возобновляемых источников, которое наблюдалось с начала XXI века.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Energy, авторы хотели проверить три рабочие гипотезы. Первые две заключаются в том, что если страна частично переходит на атомную или возобновляемые источники энергии, это приводит к снижению выбросов парниковых газов. Третья заключалась в том, что АЭС и возобновляемые источники энергии с трудом «уживаются» в масштабах одной страны и развитие одного мешает развитию второго.

Мнение, что атомная энергия помогает снизить вредные выбросы, является распространенным и кажется очевидным, поскольку использование АЭС требует куда меньше углеводородного сырья, чем выработка электроэнергии, например, путем сжигания угля. К примеру, Международное энергетическое агентство предлагало к 2050 году увеличить выработку АЭС до 1200 гигаватт в мировом масштабе, потратив на установку новых мощностей $4 трлн.

В ходе исследования ученым не удалось обнаружить какую-либо значимую корелляцию между переходом стран к атомной энергии и снижением вредных выбросов, причем это касается обоих выбранных периодов времени.

Ученым удалось выявить связь между введением АЭС и снижением выбросов в странах с высоким валовым внутренним продуктом, однако в странах более бедных выбросы только растут.

В качестве примера ученые предлагают рассмотреть страны с развитой атомной энергетикой, Россию, Китай, США, Индию и даже Германию до 2010 года, которые продолжают опираться на сжигание угля при производстве электроэнергии.

Пример Франции, которая почти полностью перешла на использование мирного атома, остается нетипичным.

Выяснилось, что одновременная ставка на ядерное топливо и на возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер, не приводит к снижению выбросов, а наоборот, снижает эффективность этих путей. Это связано в первую очередь с особенностями национальных электрических сетей, которые оптимизированы под крупных производителей электроэнергии и испытывают сложности с включением мелких производителей.

«Данные четко указывают, что ядерная энергетика из двух стратегий снижения выбросов, с ее плохой сочетаемостью с возобновляемыми источниками вызывает серьезные сомнения насчет целесообразности инвестирования в атомную, а не в возобновляемую энергию. Страны, планирующие крупномасштабные инвестиции в ядерную энергию, рискуют лишиться больших выгод от инвестирования в альтернативные источники», — считает автор исследования, профессор Совакол.

«Это исследование подчеркивает иррациональность аргументов за инвестиции в атомную сферу, основанных на доводе «делай все возможное». Наши выводы показали не только то, что атомные инвестиции в мире становятся менее эффективными, чем в возобновляемые источники при снижении углеродных выбросов, но и что противоречия между этими двумя стратегиями могут далее снижать эффективность усилий по предотвращению разрушения климата», — считает Энди Стирлинг, соавтор исследования.