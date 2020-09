Черная дыра в центре Земли: научный журнал поймали на фейках

В центре Земли находится настоящая черная дыра, которая оказывает влияние на ДНК живых организмов. Настоящую статью об этом случайно обнаружили ученые в реально существующем журнале, все публикации в котором должны проходить процедуру рецензирования.

Статья с загадочным заголовком «A Black Hole at the Center of Earth Plays the Role of the Biggest System of Telecommunication for Connecting DNAs, Dark DNAs and Molecules of Water on 4+N- Dimensional Manifold» была опубликована еще год назад в журнале Macedonian Journal of Medical Science и случайно обнаружена только недавно.

Отсутствие всякого смысла и связи с реальностью угадывается еще при прочтении абстракта статьи, который начинается со слов:

«Недавно некоторые ученые NASA заявили, что в центре Земли может находиться похожая на черную дыру структура. Мы показали, что существование жизни на Земле может быть причиной того, что этот похожий на черную дыру объект является черной браной, сформированной из биологических материалов наподобие ДНК. Размер этой черной браны ДНК в 109 раз больше размера ядра Земли...».

Бра́на (от мембрана) — термин из теории струн, гипотетический многомерный физический объект размерности, меньшей, чем размерность пространства.

«Эта структура является главной причиной возникновения высокой температуры ядра, магнитного поля вокруг Земли и гравитационного поля для движения вокруг Солнца», — говорится в абстракте. Ни о каком расплавленном железе, радиоактивном распаде, за счет которого выделяется тепло, авторы не слышали.

Далее околонаучный бред продолжается утверждением, что «каждая ДНК состоит из двух частей, одна из которых может быть видна в четырехмерной вселенной, другая — в дополнительных измерениях...».

Там же утверждается, что молекулы воды хранят информацию и имеют память, и это написано еще до перехода к тексту статьи.

В самой статье наукообразные отсылки, картинки и утверждения перемешаны с такими неизвестными терминами, как «темные гены, контролирующие жизнь», ДНК Земли, гамильтониан ДНК и другие.

«В этой работе мы показали, что земное ядро — это крупнейшая система коммуникации, которая обменивается волнами со всеми ДНК и молекулами воды... Также эта структура производит гравитационное поле и приводит к движению Земли вокруг Солнца», — заключают авторы в конце статьи, не оставляя сомнения в отсутствии смысла в публикации.

У этой же группы авторов обнаружена и другая, не менее завораживающая публикация в том же македонском журнале — про передачу загадочных сигналов в куриных эмбрионах.

Научные исследования на стыке наук — новое и популярное направление в исследованиях, однако специальности авторов заставляют немало удивиться.

Указано, что первый автор — специалист по ядерной физике, второй работает в психиатрической клинике, а остальные и вовсе дерматологи.

Македонский Журнал Медицинских наук — малоизвестный, однако реально существующий научный журнал с низким импакт-фактором, где обычно публикуются нормальные статьи, как заявляется, проходящие рецензирование. Ученые, правда, обратили внимание, что авторы публикации никакого отношения к Македонии не имеют, да вообще, с большой вероятностью, любят публиковать различные фейковые статьи.

Так, ядерщик Массимо Фиоранелли был среди авторов отозванной публикации о связи сетей сотовой связи 5G с коронавирусом.

Некоторые ученые отреагировали на обнаруженную статью шутками, возмущением и даже нецензурной лексикой, как это сделал профессор планетологии Пол Берн из Университета Северной Каролины.

Вероятнее всего, считает математик Сара Расмуссен из Кембриджского университета, авторы намеренно потроллили журнал, подав на публикацию откровенно бредовую работу, чтобы высветить проблему хищнических изданий, которые готовы за деньги публиковать любую бессмысленную работу.

«Если вы взглянете на некоторые их предыдущие работы, то увидите, что похоже, они профессиональные журнальные тролли», — написала она. По словам математика, этот же македонский журнал фигурировал в расследовании журнала Science в 2013 году, выявившем сеть европейских журналов, не проверяющих присланные работы.

Корчеватель

Ученые не впервые троллят низкокачественные журналы бредовыми статьями, чтобы высветить проблемы существующей в научном мире системы рецензируемых публикаций. Так, в России у многих в памяти громкий скандал с «Корчевателем», когда научный журнал, рекомендованный Высшей аттестационной комиссией (ВАК) для публикации материалов к защите научных диссертаций, опубликовал статью, написанную компьютерной программой и содержащую бессмысленный текст. После некоторых правок литературного характера журнал опубликовал статью несуществующего ученого Михаила Жукова под названием «Корчеватель: алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточности».