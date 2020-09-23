Муза Ленина: кем была и как умерла Инесса Арманд

Инессе Арманд было суждено стать одной из самых известных женщин первых лет большевистской власти. После революции 1917 года и вплоть до своей внезапной кончины она активно боролась за права женщин, способствовала появлению общественных кухонь, в конце концов, оказывала определенное влияние на Владимира Ленина. Однако ее деятельность часто отходит на второй план перед, пожалуй, главным фактом биографии – Инесса имела отношения с вождем мирового пролетариата, за несколько лет превратившегося из скромного эмигранта, члена бесперспективной партии, во всесильного главу правительства новой, Советской России.

Американский историк Майкл Пирсон, автор бестселлера об отношениях Арманд и Ленина, не сомневается, что они были не только политическими единомышленниками, но и любовниками.

Только к ней и к своей законной супруге Надежде Крупской революционер по-свойски обращался на «ты».

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Изначально Инессу звали Элизабет Пеше д'Эрбанвилль. Она была на четыре года младше Ленина, и появилась на свет в Париже в семье оперного певца-француза и актрисы, состоявшей в русском подданстве, несмотря на англо-французское происхождение. Рано осиротев, будущая большевичка перебралась в Российскую империю к своей тетке, работавшей гувернанткой в зажиточной семье промышленников Армандов, владевших текстильными фабриками в Пушкино.

В 19 лет девушка вышла замуж за сына магната Александра, а ее сестра Рене – за его брата Николая: в этом браке родился известный советский кинорежиссер, автор слов и музыки песни «Тучи над городом встали…» Павел Арманд. Как и ее тетя, обучавшая своих будущих родственников музыке и французскому языку, Инесса имела тягу к преподаванию.

Работая с крестьянскими детьми в одной из школ, организованных Армандами, обрусевшая француженка, воспитанная в буржуазном обществе, узнавала простой русский народ.

Личная жизнь Инессы была полна интриг. После нескольких лет жизни с Александром она увлеклась его младшим братом Владимиром – студентом, вставшим на революционный путь во время обучения в университете. У них родился ребенок, и вскоре они составили пару. Благодаря своему новому мужу Инесса заинтересовалась политикой. А в 1903 году в Швейцарии она прочла книгу Ленина «Развитие капитализма в России». Труд очаровал и покорил начинающую революционерку. С тех пор знакомство с его автором стало мечтой Инессы Арманд – долгие годы недостижимой. В 1904 году она вступила в РСДРП.

В период первой русской революции Арманд – уже видная социал-демократка, близкая к эсерам, — подверглась аресту и ссылке на север, откуда в 1908 году бежала в Петербург, и затем по поддельным документам в Швейцарию. Последовавший за женой молодой Владимир Арманд скончался в эмиграции от туберкулеза.

После утраты Арманд перебралась в Брюссель, один из центров базирования эсеров в Европе, где занялась самообразованием. А в 1909 году состоялось эпохальное знакомство Инессы со вторым Владимиром в своей жизни – Лениным. Ей было 35 лет, ему – 39. В 1911 году в Лонжюмо под Парижем открылась большевистская школа для подготовки партийных кадров. Арманд начала преподавать, вела активную агитацию среди французских рабочих, осуществляла переводы трудов Ленина и работ ЦК партии. Согласно Пирсону, именно тогда их отношения переросли в нечто большее, чем просто работа над общим делом.

Инесса вступала в дискуссии с Лениным по многим вопросам, демонстрируя свои более радикальные взгляды, в особенности по вопросу свободной любви.

Во внутрипартийной борьбе она стала одним из наиболее доверенных его сторонников и присоединилась к небольшой группе большевиков, совершивших с Лениным путешествие в Финляндию в пломбированном вагоне в апреле 1917 года. Там же находилась и третья участница «любовного треугольника» Крупская. Она на удивление терпимо относилась к очевидному увлечению Ленина Инессой, предпочитая не мешать революционной борьбе проявлением такого «буржуазного» чувства, как ревность.

Во многом благодаря Крупской две близкие лидеру большевиков женщины умудрились построить дружеские отношения. Законная жена, помимо прочего, выполняла функции верного помощника своего знаменитого супруга. Поэтому Ленин решил не рушить брак. Инессу же вполне устраивало ее положение фактически любовницы: она вообще была ярым противником традиционной семьи, ратуя за свободные, ни к чему не обязывающие отношения между мужчиной и женщиной.

После возвращения в Россию Арманд являлась членом Московского окружного комитета большевистской партии, участвовала в московских боях. После победы революции ей поручили занять важную должность главы совнархоза Московской губернии. А в 1918-м Ленин доверил своей подруге особо важное поручение – вернуть из Франции военнослужащих Русского экспедиционного корпуса. Несмотря на прикрытие членством в миссии Красного Креста, Арманд подверглась аресту. Французские власти нехотя отпустили ее только под угрозой Ленина расстрелять всю французскую миссию, находящуюся в Москве.

В 1919-1920 годах Арманд возглавляла женский отдел ЦК РКП(б). За несколько месяцев до смерти она организовала и провела первую Международную женскую коммунистическую конференцию. Роковой для Инессы стала идея Ленина отправить ее поправить здоровье на Кавказ. На юге страны тогда свирепствовали опасные болезни, не щадившие ни красных, ни белых. Так, в январе в Новороссийске скончался от сыпного тифа известный депутат дореволюционной Думы, участник убийства Григория Распутина, а позже идеолог Белого движения Владимир Пуришкевич.

Эту же заразу поймал в октябре воспевший революцию американский журналист Джон Рид.

Он стал одним из редких иностранцев, похороненных в некрополе у Кремлевской стены. Там же упокоилась Инесса, внезапно для всех скончавшаяся 24 сентября 1920 года в Нальчике от холеры, подхваченной на станции Беслан. Ей было 46 лет. По одной из версий, именно смерть возлюбленной, а вовсе не отравленные пули Фанни Каплан, в конце концов свели в могилу и самого Ильича.

«Казалось, жизни в этом человеке – неисчерпаемый источник. Это был горящий костер революции, и красные перья в ее шляпе являлись как бы языками пламени», — сказал об Инессе большевик Григорий Котов.

По мнению западных историков, занижение роли Арманд в политической жизни большевистской России частично обусловлено желанием замолчать подробности ее личной жизни с Лениным. К примеру, уже после смерти обоих Сталин угрожал ненавидимой им Крупской, что назначит Инессу «официальной вдовой» Ильича, если Надежда будет вести себя недостаточно благоразумно. Также не исключается, что

после смерти Ленина 21 января 1924 года давно забывшая к тому моменту все личные обиды Крупская предлагала Сталину похоронить мужа рядом с Арманд – и получила отказ.

«У Инессы были задатки хорошей пианистки, неплохой литературный стиль, отмечает в своей книге «Арманд и Крупская: женщины вождя» Борис Соколов. — Если бы Инесса развивала эти таланты, то вполне могла бы стать известной пианисткой или писательницей. В ее архиве, кстати сказать, сохранилась незаконченная пьеса «Деникинцы». Инессе была присуща рефлексия, сомнения в том, всегда ли революционеры обладают нравственной правотой. И, не будь столь мощного влияния личности Ленина, вполне можно себе представить иной вариант судьбы Арманд. Быть может, мы знали бы Инессу Федоровну не как любовницу Ленина, а как выдающегося деятеля французской или русской культуры XX века?»

Имя Арманд носят улицы в Москве и Нальчике, а в Пушкино Московской области, где Инесса прожила много лет, в честь нее назван целый микрорайон.